"Достоевского если и будут читать, то под одеялом". Как изменится украинский книжный рынок и что будут читать украинцы после победы

До войны российская книга количественно занимала 25-30% украинского рынка, потому с ее исчезновением никакой катастрофы не будет. Ориентировочно за 6-12 месяцев украинцы уже не смогут увидеть русскую книгу ни на полках книжных магазинов, ни в интернет-магазинах.

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Еще в начале марта Госкомтелерадио приняло решение остановить выдачу и действие разрешений на ввоз в Украину издательской продукции с территории РФ как государства-агрессора. В ведомстве такой шаг объяснили в частности стремлением не допустить культурного и информационного влияния России на общественные настроения украинцев.

Издательская сфера – и из немногих, где упомянутые влияния на сознание граждан идет так же, как и о деньгах. Ограничения на ввоз книг из России начали действовать еще в 2016 году, но это касалось только литературы с антиукраинским содержанием и ряда бюрократических моментов. Проверку осуществлял экспертный совет при Госкомтелерадио.

Сейчас речь идет об абсолютном эмбарго. Справка: только с 2016-го по 2020 год включительно Госкомтелерадио издало почти 4,3 тыс. отказов на ввоз российских книг, 274 из которых касались именно содержания литературы. Все остальные запреты ведомство налагало из-за неполного пакета документов на импорт продукции.

Сегодня же – в результате полномасштабной войны – российская книга с украинского рынка убегает окончательно, поэтому перед отечественным книгоизданием встала задача залатать образовавшуюся "дыру" как в ассортименте, так и в количественном измерении. Впрочем, книгоиздатели встретились с еще одной проблемой – спрос на книги на фоне кризиса упал.

Как утверждает в комментарии Delo.ua владелец сети "Литера" и издательства "КМ-Букс" Ярослав Маринович, российская книга до войны занимала 25-30% украинского рынка, поэтому с ее исчезновением никакой катастрофы не будет. По его мнению, за полгода украинцы уже не смогут увидеть русскую книгу ни на полках книжных магазинов, ни в интернет-магазинах.

В сети Yakaboo, к примеру, нас также заверили, что с русской книгой покончили навсегда.

“Мы уже не работаем с русской книгой. Возможно, некоторые из них по ошибке появлялись на сайте, но мы сейчас максимально все доработали. Еще в начале войны мы делали заявление, что прекращаем сотрудничать с русской литературой навсегда”, – сообщает PR-менеджер сети Анастасия Шуляк.

Как добавляет СЕО Yakaboo Иван Богдан, потребность в украинских книгах сейчас велика, особенно на западе Украины и за рубежом – там, куда пришлось уехать нашим соотечественникам из-за войны. Кроме того, интерес в мире к Украине и украинской культуре растет на виду. И – к книгам будет тоже.

"Мы уже обратились к издателям и авторам с тем, что готовы помочь им в издании и распространены как бумажных, так и электронных книг, выйти вместе на внешние рынки, сохранить и развить внутренний. На все это, конечно, нужно финансирование, поэтому мы также пытаемся получить грантовую помощь для поддержки украинских издателей и авторов», – ответил он.

В свою очередь, генеральный директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий в комментарии Delo.ua отметил, что украинский рынок выигрывает еще и в другом смысле.

“Раньше наши издатели, планируя выпуск книги, ориентировались на наличие русского перевода. И отчасти выдержать конкуренцию было сложно, поскольку русская книга была дешевле. В первую очередь – благодаря государственным дотациям издателям в РФ. Теперь наши издатели будут ориентироваться в ассортименте только на украинский рынок”, – утверждает Красовицкий.

Что будут покупать и что будут читать

Спрос на книги сегодня действительно стремительно обрушился по известным причинам. Рынок упал в десятки раз. Показательно, что на Rozetka продажи литературы вообще сократились в 200 раз. Обрушились, конечно, продажи книг и в таких известных интернет-магазинах как "Буква" и Yakaboo.

Впрочем, если брать структуру спроса, который после войны еще не скоро восстановит позиции, то, убежден Маринович, украинцы, в первую очередь, предпочтут покупку именно детских книг. Объем их продаж, по прогнозам эксперта, займет в течение 6-12 месяцев около 50%, хотя сейчас занимает треть. Взрослые будут отказываться себе ради детей.

"Что же касается литературы о войне, предложение которой - учитывая сегодняшние события - увеличится, то я не думаю, что спрос на нее возрастет. Да, эти книги будут по-своему актуальны, но вряд ли украинцы, наблюдающие за войной в реальном жизни и через экраны, захотят читать об этом все и в книгах», – говорит Маринович.

По его мнению, если брать книги для взрослых, то спрос на фикшен (романы, повести, поэзию и т.д.) со всей вероятностью будет наименьшим, но на нон-фикшен, наоборот, возрастет. Имеется в виду психологическая литература: война бросила население в глубокий стресс, поэтому люди постараются с помощью таких книг найти способ, как это напряжение снять.

Фиктивным российским компаниям также придется положить конец

Как объясняет Маринович, одно дело наложить эмбарго на ввоз российских книг из РФ, а другое – положить конец российским компаниям в Украине, зарегистрированным на фиктивных учредителей, которые печатают российские книги и прикрываются украинскими юрлицами. Это – санкционные издательства. И проблема в том, что в последние годы они начали стремительно расти.

"Наш рынок закрыт в отношении российской книги по дистрибуции, но вопросы остающихся филиалов предстоит решать. Тем более досадно, что именно таким компаниям предоставляли государственные дотации. Хотя о том, что это российские филиалы с подставными лицами, знали и в Кабмине, и в Институте книги", – рассказывает Маринович.

Что касается государственных дотаций, считает глава КМ-Букс, то без них отечественное книгоиздание не выживет. Он вспоминает так называемую тысячу Зеленского за вакцинацию, которая очень положительно повлияла на украинский рынок книги, поскольку средства можно тратить только на некоторые позиции, среди которых – литература.

"Книгоиздания нужно будет поднимать с помощью государства: как через финансирование, так и закрытие "левых" компаний. Если государство будет предоставлять серьезные гранты, программы, рынок возобновится за 3-6 месяцев. До войны рынок оценивали в чуть более 1 млрд грн. Если пойдет речь" об 1-2 млрд грн на гранты ежегодно это решит практически все проблемы", - говорит он.

Кстати, по ценам. Маринович считает, что стоимость книг после войны поднимется, но не критично – ориентировочно на 7-10%. Просто государство ожидает инфляция, а значит – увеличение полиграфических расходов, удорожание бумаги, подготовки книг и прав на печать.

"В прошлом году начала расти стоимость бумаги, что привело к удорожанию книг на 25-30%. Сейчас ситуация стабилизировалась, а в дальнейшем все будет зависеть от инфляции. Что касается исчезновения с полок российских классиков, то пусть, если хотят, читают Достоевского под одеялом .Русской книге в Украине должен прийти конец", – резюмирует Маринович.