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Бизнес
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Рада приняла законопроект, по которому украинцам собираются с рождения дарить книги, а магазинам — возмещать аренду

книжный магазин
Книжный магазин. Фото: pixabay.com

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №6287, который вводит книжные сертификаты для украинцев и возмещение аренды книжным магазинам. Об этом стало известно из прямой трансляции заседания украинского парламента.

Законопроект предусматривает, что сертификат на покупку книг — это условный чек от государства на определенную сумму, которую можно будет потратить только на литературу на украинском языке. В документе указан размер 0,3 от прожиточного минимума, что на сегодня составляет 744,3 грн.

Сертификат можно будет бесплатно получить дважды: первый раз при выдаче свидетельства о рождении, а второй — при оформлении ID-карты в 14 лет. Предполагается, что книжный подарок будет доступен как в бумажном, так и в электронном варианте.

Документ также предусматривает, что компании, у которых есть специализированный магазин для торговли книгами в арендованном помещении, смогут получить от государства субсидию на аренду. Но эта компенсация не сможет превышать стоимость аренды и не может быть больше, чем 20% суммы дохода, полученного с продажи книг в соответствующем магазине.

Меры должны обеспечить рост сети книжных магазинов в стране и популяризировать чтение книг на украинском языке. 

Напомним, в рамках программы "єПідтримка" участники больше всего денег тратят на книги. В первые дни выплат украинцы буквально "положили" своими заказами сайты популярных книжных магазинов, теперь все популярнее становится посещение кинотеатров. 

При этом из-за тотального дефицита и роста цен на бумагу в Украине резко подорожала печатная продукция, в частности, книги — за 2021 год цены на них подскочили на 35-40%. Крупные бумажные заводы стали массового перепрофилироваться на производство упаковочного материала для нужд онлайн-торговли, что привело к тотальному сокращению выпуска бумаги для нужд издательского дела.

Автор:
Сергей Горелов