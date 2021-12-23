"Тысячу Зеленского" большинство украинцев тратит на книги, кино, театр и ж/д билеты, - Шмыгаль

Уже почти 6 млн украинцев открыли карты в банках для получения тысячи гривен при прохождении полной вакцинации. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время в ходе заседания правительства в четверг, 23 декабря.

По словам главы Кабинета министров, уже 2,3 млн граждан Украины получили полагающиеся им средства.

"В целом в рамках инициативы украинцы потратили почти 210 млн грн, преимущественно на книги, кино, театр и ж/д билеты", - сказал Шмигаль.

Всего в 2021 году на реализацию программы "єПідтримка" предусмотрено 8 млрд грн.

На первом этапе эта программа реализовывается через приложение "Дія". Украинцы могут оформить виртуальные карты, разработанные специально для выплат. Оформление карты "єПідтримка" — бесплатное и без платы за обслуживание. Для получения выплат на первом этапе необходимо подать заявку в приложении "Дія" до 29 декабря".

Потратить "Тысячу Зеленского" можно будет лишь на определенный список услуг, что предусмотрено с целью поддержать бизнес, который наиболее ощутил на себе последствия пандемии коронавируса.

Для этого 2 декабря 2021 года Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2021 год, предусмотрев 8 млрд грн на выплату по 1 тысяче грн всем привившимся от Covid-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обратил внимание на появление новых методов выманивания средств мошенниками. Они якобы от имени Министерства здравоохранения присылают информацию с просьбой отправить номер карты и другие персональные данные для получения 1 тысячи грн за полный курс прививки.

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