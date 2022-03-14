Україна заборонила ввезення будь-яких книг походженням з Росії

Державний комітет телебачення та радіомовлення вирішив заборонити ввезення будь-яких книг з Росії. Про це йдеться в опублікованому на сайті регулятора наказі №94 від 6 березня.

Зокрема, він передбачає припинення видачу суб'єктам господарювання дозволів на ввезення видавничої продукції, яка має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора та з тимчасово окупованої території України.

Також вирішено зупинити дію всіх раніше виданих Держкомтелерадіо дозволів на ввезення видавничої продукції з території РФ, з окупованих територій або виготовленої в Росії.

Управлінню дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції Держкомтелерадіо доручено внести відповідні зміни на єдиному інформаційному веб-порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" та до реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження в Україні.

Зазначається, що рішення було ухвалено з метою недопущення культурного та інформаційного впливу держави-агресора на суспільні настрої українців.

Нагадаємо також, що до повномасштабної російської агресії проти України - у грудні, а потім у січні - комітет забороняв ввезення в Україну низки дитячих книг російського видавничого дому "Проф-Прес", вважаючи їх, зокрема, такими, що створюють позитивний образ силових структур і сприяють мілітаризації свідомості дітей та вихованню імперського мислення.