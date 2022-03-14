Украина запретила ввоз любых книг происхождением из России

Государственный комитет телевидения и радиовещания решил запретить ввоз любых книг из России. Об этом говорится в опубликованном на сайте регулятора приказе №94 от 6 марта.

В частности, он предусматривает прекращение выдачи субъектам хозяйствования разрешений на ввоз издательской продукции, имеющей происхождение или изготовленной и/или ввозимой с территории государства-агрессора и с временно оккупированной территории Украины.

Также решено остановить действие всех ранее выданных Госкомтелерадио разрешений на ввоз издательской продукции с территории РФ, с оккупированных территорий или изготовленной в России.

Управлению разрешительной процедуры и контроля над распространением издательской продукции Госкомтелерадио поручено внести соответствующие изменения на едином информационного веб-портале "Единое окно для международной торговли" и в реестр издательской продукции государства-агрессора, разрешенной к ввозу и распространению в Украине.

Отмечается, что решение было принято с целью недопущения культурного и информационного влияния государства-агрессора на общественные настроения украинцев.

Напомним также, что до полномасштабной российской агрессии против Украины - в декабре, а затем в январе - комитет запрещал ввоз в Украину ряда детских книг российского издательского дома "Проф-Пресс", поскольку посчитал их, в частности, создающим позитивный образ силовых структур и содействующих милитаризации сознания детей и воспитанию имперского мышления.