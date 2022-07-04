Почти три четверти украинских книгоиздателей возобновили полноценную работу - опрос

191 украинское издательство из 258 опрошенных (74%) может теперь работать полноценно, свидетельствуют результаты исследования Украинского института книги. При этом из 300 издательств, которых хотели опросить в УИК, с 42 издателями выйти на связь не удалось.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

28 респондентов (11%) заявили, что на сегодняшний день не могут осуществлять свою работу по разным причинам, однако частично, по отдельным направлениям деятельности, свою работу могут осуществлять 39 (15%). В частности, это редакционная, переводная деятельность, создание макетов, работа с авторами, работа верстальщиков, информационные проекты или реализация книг.

В безопасности находятся работники 228, или 88,4% издательств, а остальные до сих пор не выехали из зоны боевых действий или находятся на фронте.

225 (87%) опрошенных издателей на сегодняшний день сохранили свои издательские мощности, девять (3,5%) потеряли их полностью, 12 - наполовину, а еще 12 не располагают информацией о сохранности своих мощностей.

Не всем издателям удалось сберечь макеты своих изданий, архивы и другие объекты авторского права на дополнительных ресурсах. Такой помощи до сих пор нуждаются девять из опрошенных издателей, среди которых есть представители крупных украинских издательств.

Еще 18 (почти 7%) не располагают информацией о сохранении ценной информации на электронных ресурсах. Остальные опрошенные издатели, а именно 231, сообщили, что собственными силами сохранили макеты изданий, архивы и другие объекты авторского права.

Напомним также, что два месяца назад УИК уже проводил аналогичный опрос, но тогда опросил гораздо меньше книгоиздателей - 188. В то время тогдашние результаты кардинально отличались от нынешних. В частности, только 32% издательств заявляли, что могут работать полноценно.