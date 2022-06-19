В Украине новорожденные и 14-летние дети начнут получать бесплатные сертификаты на украинские издания

В Украине с начала 2023 года новорожденные и 14-летние дети начнут получать бесплатные сертификаты на украинские издания на сумму 0,3 прожиточного минимума для трудоспособного. В начале следующего года такой минимум составит 2684 грн.

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Соответствующий закон №6287 "О внесении изменений в некоторые законы о стимулировании развития украинского книгоиздательства и книгораспространения" Верховная Рада Украины приняла 19 июня. "За" проголосовали 314 нардепов.

Документ в целом направлен на реализацию государственной поддержки украинскому книгоиздательству и книжным магазинам. В частности, также предусматривается, что с 1 апреля 2023 года специализированные магазины, в которых 80% выручки приходится на книжную продукцию, начнут получать выплату субсидий.

Согласно положениям законопроекта максимальный размер государственной субсидии на один книжный магазин составляет от 54,5 тыс грн в год (для территориальных громады с численностью постоянного населения до 30 тыс человек) до около 1,2 млн грн в год (для Киева). Для книжных магазинов в большинстве областных центров максимально возможная сумма субсидии составит 435,8 тыс грн в год.

При этом площадь аренды, плата за которую подлежит компенсации, ограничена от 50 м в небольших громадах до 150 м в Киеве. Сумма субсидии также не может быть больше, чем 20% суммы дохода, полученного от продажи книг в соответствующем книжном магазине.

Отметим, что, согласно законопроекту, ожидаемая сумма расходов из государственного бюджета на предоставление субсидий книжным магазинам в 2023 году составит от 52 до 86 млн грн.

Авторы законопроекта в пояснительной записке отметили, что рынок книги в Украине – очень небольшой, как на 40-миллионную страну. При этом 2/3 книг, продаваемых на этом рынке – книги на русском языке (примерно 16 млн из 24 млн в 2019 году), большинство из которых завезено из РФ. Законопроект №6287 направлен на поддержку украинского книгоиздательства, чтобы изменить нынешнюю ситуацию на рынке.

С этой же целью парламент запретил импорт и распространение книг и другой издательской продукции из РФ, Беларуси и подконтрольных сейчас России территорий Украины.

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