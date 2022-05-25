В результате российской агрессии в Украине было повреждено или разрушено почти 60 библиотек, - Денисова

Российскими оккупантами в результате обстрелов территории Украины повреждены или разрушены почти 60 библиотек, почти 4 тысячи находятся на временно оккупированной территории.

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова.

"Российские оккупанты уничтожают украинские библиотеки и книги. Страной-агрессором РФ в результате обстрелов территории Украины повреждено или разрушено почти 60 библиотек, почти 4 тысячи библиотек оказались на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

По данным директора Украинского института книги Александры Коваль, больше всего разрушениям подверглись Черниговская библиотека для юношества, Донецкая библиотека для детей, Макаровская публичная библиотека, а также библиотека им. Короленко в городе Харькове – одно из старейших и крупнейших книгохранилищ в Украине.

В то же время, как отметила омбудсмен, неизвестна ситуация с 20 библиотеками в городе Мариуполь.

"На временно оккупированных территориях российские войска уничтожают не только сооружения, в которых находятся библиотеки, но и собственно украинские книги, в частности учебники по истории и украинской литературе. Так называемая "военная полиция" изымает украинскую художественную и историческую литературу из библиотек на территориях Луганской и Херсонской областей", - добавила она.

По словам Людмилы Денисовой, такие действия агрессора нарушают статьи 4 и 5 Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Согласно статье 8 Римского устава международного уголовного суда это военное преступление.

На данный момент Минкульт работает над изъятием пропагандистской русской литературы из украинских библиотечных фондов. Изъятые книги будут идти на переработку для украинских издателей. В то же время, один из нардепов посоветовался с методистами и учителями зарубежной литературы и составил перечень русских произведений, которые нужно изъять из школьной программы.