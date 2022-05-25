Внаслідок російської агресії в Україні було пошкоджено або зруйновано майже 60 бібліотек, - Денісова

Російськими окупантами внаслідок обстрілів території України пошкоджено або зруйновано майже 60 бібліотек, майже 4 тисячі знаходяться на тимчасово окупованій території.

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Про це повідомила уповноважена Верховною Радою з прав людини Людмила Денісова.

"Російські окупанти нищать українські бібліотеки та книжки. Країною-агресором РФ унаслідок обстрілів території України пошкоджено або зруйновано майже 60 бібліотек, майже 4 тисячі бібліотек опинилися на тимчасово окупованій території", - йдеться у повідомленні.

За даними директора Українського інституту книги Олександри Коваль, найбільше руйнувань зазнали Чернігівська бібліотека для юнацтва, Донецька бібліотека для дітей, Макарівська публічна бібліотека, а також бібліотека ім. Короленка у місті Харкові - одне із найстаріших і найбільших книгосховищ в Україні.

Водночас, як наголосила омбудсмен, невідома ситуація щодо 20 бібліотек у місті Маріуполь.

"На тимчасово окупованих територіях російські війська нищать не тільки споруди, в яких знаходяться бібліотеки, але й власне українські книжки, зокрема підручники з історії та української літератури. Так звана "воєнна поліція" вилучає українську художню та історичну літературу з бібліотек на територіях Луганської, Донецької, Херсонської областей", - додала вона.

За словами Людмили Денісової, такі дії агресора порушують статті 4 та 5 Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду це воєнний злочин.

Наразі Мінкульт працює над вилученням пропагандистської російської літератури з українських бібліотечних фондів. Вилучені книги будуть йти на переробку для українських видавців. Водночас один з нардепів порадився з методистами та вчителями зарубіжної літератури та склав перелік російських творів, які треба вилучити зі шкільної програми.