В Україні новонароджені та 14-річні діти почнуть отримувати безкоштовні сертифікати на українські видання

В Україні з початку 2023 року новонароджені та 14-річні діти почнуть отримувати безкоштовні сертифікати на українські видання на суму 0,3 прожиткового мінімуму для працездатного. На початку наступного року такий мінімум становитиме 2684 грн.

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Відповідний закон №6287 "Про внесення змін до деяких законів щодо стимулювання розвитку українського книговидавництва та книгорозповсюдження" Верховна Рада України ухвалила 19 червня. "За" проголосували 314 нардепів.

Документ загалом спрямований на реалізацію державної підтримки українському книговидавництву та книгарням. Зокрема, передбачається, що з 1 квітня 2023 року спеціалізовані магазини, в яких 80% виручки припадає на книжкову продукцію, почнуть отримувати виплату субсидій.

Відповідно до положень законопроекту максимальний розмір державної субсидії на одну книгарню становить від 54,5 тис грн на рік (для територіальних громад з чисельністю постійного населення до 30 тис осіб) до близько 1,2 млн грн на рік (для Києва). Для книгарень у більшості обласних центрів максимально можлива сума субсидії становитиме 435,8 тис грн на рік.

При цьому площа оренди, плата за яку підлягає компенсації, обмежена від 50 м у невеликих громадах до 150 м у Києві. Сума субсидії також не може бути більшою, ніж 20% від суми доходу, отриманого від продажу книг у відповідному книжковому магазині.

Зазначимо, що, згідно із законопроектом, очікувана сума видатків з державного бюджету на надання субсидій книгарням у 2023 році становитиме від 52 до 86 млн грн.

Автори законопроекту в пояснювальній записці зазначили, що ринок книги в Україні є дуже невеликим, як на 40-мільйонну країну. При цьому 2/3 книг, що продаються на цьому ринку - книги російською мовою (приблизно 16 млн. з 24 млн. 2019 року), більшість з яких завезено з РФ. Законопроект №6287 спрямований на підтримку українського книговидавництва, аби змінити нинішню ситуацію на ринку.

З цією ж метою парламент заборонив імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з РФ, Білорусі та підконтрольних зараз Росії територій України.

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