В Киеве впервые можно увидеть спасенные картины Марии Примаченко

В Киеве открылась выставка "Мария Примаченко. Спасенное".14 спасенных картин известной на весь мир художницы демонстрируются впервые с начала полномасштабной агрессии России.

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Как известно, вражеская ракета уничтожила здание Иванковского историко-краеведческого музея Киевской области, но работники музея вместе с местными жителями спасли картины великой украинской художницы. Этот факт они не разглашали до освобождения региона.

Во время торжественного открытия были представлены два важных архитектурных проекта: восстановление музея в Иванкове и создание художественной резиденции в селе Болотня, где сохранился дом Марии Примаченко.

"Местные власти вместе с Киевской военной администрацией подадут нам документацию по восстановлению музея, это очень нужно сделать накануне зимы. Мы передадим средства от ЮНЕСКО для восстановления музея. Мы всегда во время общения с нашими зарубежными коллегами приводим два примера, когда россияне целили целенаправленно в объекты культуры. Это музей в Иванкове и музей в Сковородиновке. Мы точно знаем, как они намеренно попали по этим музеям", – сказал министр культуры Александр Ткаченко.

Он поблагодарил людей, что спасли картины и другие экспонаты, которые находились в музее в Иванкове, в частности, Харитонова Анатолия Николаевича и Николаенко Игоря Николаевича.

С 22 по 25 сентября выставка будет доступна для просмотра и ознакомления всех желающих в ГП "Национальный центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" (г. Киев. улица Крещатик, 2).