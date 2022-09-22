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В Києві вперше можна побачити врятовані картини Марії Приймаченко
У Києві відкрилась виставка "Марія Примаченко. Врятоване".14 врятованих картин відомої на увесь світ художниці демонструються вперше з початку повномасштабної агресії Росії.
Про це повідомляє "Урядовий портал".
Як відомо, ворожа ракета знищила будівлю Іванківського історико-краєзнавчого музею на Київщині, але працівники музею разом з місцевими жителями врятували картини великої української художниці. Цей факт вони не розголошували до звільнення регіону.
Під час урочистого відкриття було представлено одразу два важливих архітектурних проекти: відновлення музею в Іванкові та створення мистецької резиденції в селі Болотня, де зберігся будинок Марії Примаченко.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Місцева влада разом з Київською військовою ОДА подадуть нам документацію щодо відновлення музею, це дуже потрібно зробити напередодні зими. Ми передамо певні кошти від ЮНЕСКО для відновлення музею. Ми завжди під час спілкування з нашими зарубіжними колегами наводимо два приклади, коли росіяни цілили цілеспрямовано в об'єкти культури. Це музей в Іванкові та музей в Сковородинівці. Ми точно відновили картину життя і знаємо в який спосіб вони таргетовано влучили по цих музеях", – сказав міністр культури Олександр Ткаченко.
Він подякував людям, що врятували картини й інші експонати, які знаходились в музеї в Іванкові, зокрема Харитонову Анатолію Миколайовичу та Ніколаєнку Ігорю Миколайовичу.
З 22 по 25 вересня виставка буде доступна для перегляду та ознайомлення для всіх охочих в ДП "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" (м. Київ. вулиця Хрещатик, 2).