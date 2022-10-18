Науковці просять врятувати столичний природничий музей та його експозицію після обстрілу 10 жовтня

Київські науковці звернулися до громадськості з проханням допомогти з ремонтом Національного науково-природничого музею, який постраждав після обстрілу окупантів 10 жовтня. Про це йдеться в заяві музею.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Заступниця директора з наукової та музейної роботи Оксана Червоненко розповіла, що від потужних вибухів постраждала споруда музею, збудована у 1911 році.

"Вибуховою хвилею пошкодило фасад, побило скляні стелажі, на яких розміщені експонати та вибило сторічні вікна заввишки у 2,5 метри з оригінальними рамами та склом на трьох поверхах музею", — зазначила Червоненко.

Вона звернула увагу, що стелажі необхідно замінити задля збереження унікальної для Європи експозиції, що опинилася майже просто неба у дощову осінь. Оцінка всієї завданої шкоди ще триває, але наразі відомо орієнтир вартості заміни вікон, що становить близько 1,5 млн грн

Якщо кошти не зібрати негайно, то Україна може втратити унікальні музейні експонати. Зокрема в музеї представлені зразки зниклих та унікальних тварин: акули, єдиної у світі споруди скелету мамонта, спиртових фігур та інші. Вік деяких колекцій музею становить близько 200 років.

Їх неможливо було вивезти з музею у безпечне місце через фізичні габарити, крихкість та інші обмеження.

"Експонати не постраждали безпосередньо від вибухів, але їм через вибиті вікна загрожує вологість. Природничі предмети — натуралії — дуже специфічне культурне надбання. Волога призводить до утворення грибка та плісняви, які повністю зруйнують об'єкт. Це може призвести до незворотних процесів. У нас багато ексклюзивних колекцій ще з XVIII сторіччя, унікальних для Європи та світу, і ми не можемо допустити їхньої втрати. Тому потрібно реагувати дуже швидко, щоб затулити та замінити розбиті вікна", — додали наукові співробітники музею.

Станом на початок жовтня ЮНЕСКО підтвердило пошкодження внаслідок російської агресії 199 історичних об’єктів у 12 регіонах України. За підрахунками Культурного агентства ООН серед них 84 церкви та інші релігійні об’єкти, 37 будівель історичного значення, 37 будівель для культурної діяльності, 18 пам’ятників, 13 музеїв і 10 бібліотек.

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики України офіційно презентувало платформу проєкту "Збережіть українську культуру". Його основне завдання — збір коштів на відновлення зруйнованої росіянами культурної спадщини України.