Россияне вывозят секретные военные документы из Крыма в Россию - ЦНС

В ожидании украинского контрнаступления российские оккупационные войска готовятся к возможному побегу и начали эвакуировать секретную военную документацию с Крымского полуострова.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Сообщается, что еще с начала мая оккупанты вывозили военную документацию из временно оккупированного Крыма на территорию Российской Федерации. Также они вывезли шифровальное оборудование, используемое органами военного управления ВС России.

Кроме этого, россияне разворовывают Бердянский художественный музей им. Исаака Бродского.

По информации ЦНС, коллаборанты в Крыму получили инструкции разграблять культурные ценности. Им было поручено вывезти в РФ наиболее ценные экспонаты – картины известных художников Айвазовского, Бенуа и других.

Напомним, в начале мая значительно участились случаи мародерства, совершаемых российскими солдатами на временно оккупированных территориях в Запорожской и Херсонской областях. Они воруют имущество и транспортные средства под предлогом необходимой эвакуации.