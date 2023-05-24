Росіяни вивозять секретні військові документи з Криму до Росії - ЦНС

В очікуванні українського контрнаступу російські окупаційні війська готуються до можливої втечі та навіть почали евакуйовувати секретну військову документацію з Кримського півострова.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Повідомляється, що ще з початку травня окупанти вивозили військову документацію з тимчасово окупованого Криму на територію Російської Федерації. Також вони вивезли шифрувальне обладнання, яке використовували органи військового управління ЗС Росії.

Окрім цього, росіяни розкрадають Бердянський художній музей ім. Ісаака Бродського.

За інформацією ЦНС, колаборанти в Криму отримали інструкції розграбовувати культурні цінності. Їм було доручено вивезти до РФ найбільш цінні експонати – картини відомих художників Айвазовського, Бєнуа та інших.

Нагадаємо, на початку травня значно почастішали випадки мародерства, яке вчиняють російські солдати на тимчасово окупованих територіях у Запорізькій і Херсонській областях. Вони крадуть майно і транспортні засоби під приводом необхідної евакуації.