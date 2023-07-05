Окупанти планують вивезти більшість експонатів Херсонесу з Криму

Окупанти готуються до пограбування музею-заповідника “Херсонес Таврійський” у Криму та планують вивезти більшість експонатів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними українського підпілля у Севастополі, окупаційна адміністрація музею готує акти передачі на реставрацію для подальшого експонування за межами музею на 300 тис. експонатів із фондів заповідника.

"Кому планується передавати фонди поки невідомо, але відомо, що це за межами півострова", - підкреслюють в ЦНС.

Там зазначають, що на кінець 2014-го року в фондах всього зберігалося близько 500 тис. одиниць зберігання (основний і допоміжний фонд), з них 300 тис. – це весь основний фонд.

"Відтак ворог фактично готує документи на вивезення більшості експонатів музею", - констатують в ЦНС.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року окупанти вивезли всі фонди Каховського історичного музею до тимчасово окупованого Криму.

Відомо, що російські війська перед втечею з Херсона викрали з обласної універсальної наукової бібліотеки імені Гончара цінні дореволюційні фонди. Окупанти також викрали всі художні цінності, меблі та обладнання з Херсонського обласного музею імені Шовкуненка.

За час окупації частини Херсонської області російські загарбники встигли вивезти 15 тисяч експонатів із музеїв.

Крім того, ще в 2022 році загарбники викрали з Мелітопольського краєзнавчого музею скіфське золото та інші історико-культурні цінності.