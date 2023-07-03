Война не закончится до освобождения Крыма, - Зеленский

Без деоккупации Крыма мир в Украине не наступит. Украина не рассматривает ни один сценарий окончания войны без возвращения контроля над полуостровом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

"Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не закончена", - сказал президент.

На вопрос, есть ли сценарий, при котором может быть мир без Крыма, Зеленский ответил: "Тогда не будет победы".

Таким образом, Зеленский опроверг информацию издания The Washington Post о том, что якобы Украина планирует переместить артиллерийские и ракетные комплексы к границе Крыма, а затем начать переговоры с РФ.

Американское издание сообщало, что этот план обсуждался в июне во время визита в Киев главы Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильяма Бернса.

При этом саму встречу с Бернсом Зеленский подтверждает.

Зеленский заявил CNN, что был "удивлен", когда СМИ сообщили о его встрече с Бернсом.

"Мое общение с руководителем ЦРУ всегда должно происходить за кулисами. Мы обсуждаем важные вещи – что нужно Украине и как Украина готова действовать", - подчеркнул Зеленский.

Бернс несколько раз посещал Украину во время войны.

"У нас нет секретов от ЦРУ, потому что у нас хорошие отношения, и наши спецслужбы общаются между собой. Я рассказал ему обо всех важных вещах, связанных с полем боя, которые нам нужны", — сказал Зеленский.

Несмотря на то, что усилия Киева сосредоточены на отвоевании территории на юге и востоке Украины, Зеленский сказал Бернсу, что его конечной целью является освобождение Крыма, полуострова, аннексированного Россией в 2014 году в нарушение международного права.

Ранее Зеленский заявлял, что организация мирных переговоров с Российской Федерацией возможна только после вывода всех российских войск с территории Украины в международно признанные границы 1991 года.