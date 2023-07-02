Зеленский: "Оккупантам придется бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря"

Президент Владимир Зеленский 2 июля посетил Одессу по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Об этом глава государства рассказал в ежедневном видеообращении, которое, несмотря на традицию вечерних публикаций, вышло в воскресенье днем.

"Сегодня – в Одессе, прежде всего для того, чтобы поздравить наших воинов ВМС ВСУ с их профессиональным днем. Поздравить и поблагодарить за смелость, за героизм, за чрезвычайно крутые результаты для Украины, которые они получили и получают. Достаточно вспомнить, какие амбиции были у России в начале полномасштабной агрессии и какие из тех амбиций теперь на дне Черного моря", – указал он.

Президент поблагодарил за работу всех моряков, морпехов, командиров ВМС, артиллеристов, морских авиаторов, операторов беспилотников и воинов речной флотилии, речных дивизионов.

"Сегодня имел честь наградить лучших, поздравил курсантов Института ВМС нашей Одесской морской академии. Посетил раненых воинов в госпитале. Желаю всем скорейшего выздоровления. И это было особой честью для меня – оставить пожелания на экземпляре "Кобзаря", сопровождающего наших воинов в боях с 2014 года", - рассказал Зеленский.

Также, по его словам, он заслушал доклад командующего ВМС Алексея Неижпапы, а также командующего объединенной стратегической группировки войск "Одесса" Эдуарда Москалева относительно нынешней ситуации безопасности, а также стратегических задач для флота, для нового направления – флота морских дронов – и для береговой обороны.

"Все реализуем! Уверен! Враг точно не будет диктовать условия в Черном море, и оккупантам придется также бояться приближаться к нашему украинскому Крыму и к нашим берегам Азовского моря, как российские корабли уже боятся приближаться к нашему черноморскому побережью... Никогда украинские берега не будут терпеть оккупанта", - заявил президент.

Он также поздравил и гражданских работников и работниц украинского морского и речного флота, обеспечивающих безопасность и работу портов, предоставляя тем самым возможность, несмотря на российскую блокаду Черного моря, соединять Украину с мировыми рынками.