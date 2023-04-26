Зеленский предупредил Си Цзиньпина, что Украина будет освобождать Крым, и предостерег от поддержки РФ оружием

Президент Владимир Зеленский считает, что его беседа с главой Китая Си Цзиньпином 26 апреля открывает возможность для применения политического влияния КНР, чтобы "вернуть силу" принципам международного права. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, комментируя часовой разговор.

"Это был длительный, довольно рациональный разговор. О таких разговорах обычно говорят, что они открывают возможности. Сейчас есть возможность дать новую энергию нашим отношениям - Украины и Китая. Есть возможность применить политическое влияние Китая, чтобы вернуть силу принципам и правилам, на которых должен держаться мир", - заявил президент.

В свою очередь, в пресс-службе главы украинского государства перед этим сообщили, что Зеленский проинформировал китайского главу и о ситуации на фронте и намерениях Украины несмотря на все восстановить свой суверенитет на всей территории.

"Ситуация на фронте сложная, однако мы стоим. И будем и дальше освобождать нашу землю. Мы не начинали этой войны, но должны восстановить суверенитет и территориальную целостность нашего государства. В пределах международно признанных границ 1991 года. Включая Крым. Это полностью соответствует целям и принципам Устава ООН", - подчеркнул он.

По словам президента, существенной частью разговора стало выражение взглядов сторон на то, как можно восстановить справедливый мир. Сам Зеленский представил конкретные пункты "украинской формулы мира" и проинформировал о продолжающейся дипломатической работе по организации Глобального саммита мира.

"Никто не желает мира больше, чем украинский народ. Мы – на своей земле и боремся за наше будущее, реализуя неотъемлемое право на самооборону. Мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения Устава ООН. Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах 1991 года", – указал он.

Стороны отметили важность усилий, направленных на установление мира, при этом глава украинского государства особо подчеркнул важность того, чтобы все государства воздерживались от поддержки России в войне: это должно касаться военно-технического сотрудничества, в том числе поставки оружия.

"Любую поддержку, даже частичную, Россия конвертирует в продолжение своей агрессии, в свой дальнейший отказ от мира. Чем меньше поддержки получает Россия, тем быстрее закончится война и в международные отношения вернется покой", - подчеркнул Зеленский.

Он также отдельно остановился на разрушительных последствиях российского вторжения, акцентировав внимание на похищении Россией 20 тысяч украинских детей.

Кроме того, Зеленский подтвердил неизменность позиции Украины по соблюдению политики "одного Китая" и поблагодарил Си за поддержку Китаем независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент также выразил благодарность китайской стороне за гуманитарную помощь и отметил, что Украина должным образом заботится о безопасности китайских граждан на своей территории. Отмечается, что стороны договорились о поддержании регулярного диалога.