Зеленський попередив Сі Цзіньпіна, що Україна звільнятиме Крим, застерігши від підримки РФ зброєю

Президент Володимир Зеленський вважає, що його розмова з головою Китаю Сі Цзіньпіном 26 квітня відкриває можливість застосувати політичний вплив КНР, аби "повернути силу" принципам міжнародного права. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, коментуючи годинну розмову.

"Це була тривала, доволі раціональна розмова. Про такі розмови зазвичай говорять, що вони відкривають можливості. Зараз є можливість дати нову енергію нашим відносинам - України та Китаю. Є можливість застосувати політичний вплив Китаю, щоб повернути силу принципам і правилам, на яких має триматися мир", - заявив президент.

В свою чергу, в пресслужбі глави української держави перед цим повідомили, що Зеленський поінформував китайського очільника і про ситуацію на фронті та наміри Україні попри все відновити свій суверенітет на всій території.

"Ситуація на фронті складна, проте ми стоїмо. І будемо й надалі звільняти нашу землю. Ми не починали цієї війни, але маємо відновити суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. У межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Включаючи Крим. Це цілком відповідає цілям і принципам Статуту ООН", - підкреслив він.

За словами президента суттєвою частиною розмови стало висловлення поглядів сторін на те, як можна відновити справедливий мир. Сам Зеленський представив конкретні пункти "української формули миру" та поінформував про триваючу дипломатичну роботу з організації Глобального саміту миру.

"Ніхто не бажає миру більше, ніж український народ. Ми – на своїй землі і боремося за наше майбутнє, реалізовуючи невід’ємне право на самооборону. Мир має бути справедливим і стійким, заснованим на принципах міжнародного права та поваги до Статуту ООН. Не може бути жодного миру за рахунок територіальних компромісів. Територіальна цілісність України має бути відновлена в межах 1991 року", – вказав він.

Сторони відзначили важливість зусиль, спрямованих на встановлення миру, при цьому глава української держави окремо наголосив на важливості того, щоб усі держави утримувалися від підтримки Росії у війні: це має стосуватися військово-технічного співробітництва, у тому числі постачання зброї.

"Будь-яку підтримку, навіть часткову, Росія конвертує у продовження своєї агресії, у свою подальшу відмову від миру. Чим менше підтримки отримує Росія, тим швидше закінчиться війна і в міжнародні відносини повернеться спокій", – підкреслив Зеленський.

Він також окремо зупинився на руйнівних наслідках російського вторгнення, акцентувавши на викраденні Росією 20 тисяч українських дітей.

Окрім цього, Зеленський підтвердив незмінність позиції України щодо дотримання політики "одного Китаю" та подякував Сі за підтримку Китаєм незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

Президент також висловив вдячність китайській стороні за гуманітарну допомогу та відзначив, що Україна належним чином дбає про безпеку китайських громадян на своїй території. Зазначається, що сторони домовилися про підтримання регулярного діалогу.