Макрон зазнав фіаско у залученні Китаю до мирних переговорів України та РФ

Дипломатичні спроби президента Франції Еммануеля Макрона заручитися підтримкою Китаю для припинення війни Росії в Україні зазнали ще одного удару.

Про це пише Bloomberg.

Видання нагадує, що посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив, що колишні радянські держави не мають суверенного статусу як незалежні нації, що ігнорує міжнародно визнані кордони у Східній та Центральній Європі. Також він назвав Крим "початково російським".

Міністерство закордонних справ Франції заявило, що прийняло до відома коментарі посла з "тривогою" і закликало Китай пояснити, чи відображають ці коментарі його офіційну позицію. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель назвав ці зауваження "неприйнятними".

Коментарі Лу викликали бурхливу реакцію, зокрема в країнах колишнього радянського блоку Естонії, Латвії та Литві, які оголосили про плани викликати китайських дипломатів у свої столиці.

Заяви китайського дипломата підірвали прагнення Макрона використати переговори між його радником із зовнішньої політики Еммануелем Бонне та головним дипломатом Китаю Ван Ї, щоб створити структуру, яку можна було б використовувати як основу для майбутніх переговорів між Україною та Росією.

Війна Росії в Україні перебуває у вирішальному моменті, коли президент Володимир Зеленський намагається зберегти довіру своїх союзників, готуючись до очікуваного весняного контрнаступу, щоб спробувати повернути територію, окуповану російськими військами.

Сумніви щодо того, чи зможе Київ повернути території, підживлюються поштовхом Макрона до переговорів, що ставить під загрозу єдиний фронт західних союзників.

Спроби Макрона вдатися до такої делікатної дипломатичної операції без попередньої консультації з усіма членами Європейського Союзу були розкритиковані союзниками. Підхід французького лідера до України також не сприйняли у Вашингтоні. Адміністрація президента США Джо Байдена вже висловлювала роздратування Макрону через його звернення до Китаю.

Білий дім був роздратований тим, що, на їхню думку, Макрон займається фрілансом у делікатному дипломатичному питанні без консультацій із союзниками.

Деякі члени ЄС розкритикували бачення Макрона щодо блоку, особливо коли він говорить про європейську стратегічну автономію та меншу залежність від США. Макрон також закликав Європу уникнути втягнення в конфлікт між Пекіном і Вашингтоном через Тайвань.

Раніше Макрон заявляв, що бачить важливу роль Китаю і що завдяки своїм відносинам з Росією він міг би «повернути Москву до тями». Наразі Пекін не демонстрував ознак того, що він готовий тиснути на Москву, щоб вона вивела свої окупаційні війська з території України.

Нагадаємо, що Макрон звернувся до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною вже влітку.