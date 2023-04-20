Дипломатичний тиск Макрона на Україну загрожує єдності ЄС

Намагання президента Франції Еммануеля Макрона заручитися допомогою Китаю для визначення параметрів можливих переговорів між Росією та Україною викликало критику з боку деяких союзників, які вважають таку спробу передчасною та побоюються, що це може підірвати європейську єдність.

Стратегія Макрона, яка передбачає рамки для переговорів між Москвою та Києвом уже цього літа, може не сподобатися деяким європейським столицям і не відповідає вимогам України, щоб Росія відмовилася від усіх українських територій, пише Вloomberg.

"Макрон має справу саме з тим, з чим не повинен мати справу західний лідер. Звідки він бере той факт, що Китаю можна довіряти як чесному посереднику в поточній ситуації?", — заявив Марко Міхкельсон, голова комітету закордонних справ парламенту Естонії.

Один європейський дипломат сказав, що Франції, можливо, вдасться сісти за стіл переговорів, але опинившись там вона не знатиме, що їй робити.

В ЄС висловлюють скептецизм щодо того, що Китай може служити нейтральним посередником, враховуючи його дружбу з Росією.Країни неодноразово обіцяли зміцнювати зв’язки, включаючи заклик у понеділок посилити співпрацю між їхніми військовими.

Протягом останніх місяців канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово наполягав на тому, що Росія спочатку повинна вивести війська з окупованої території в Україні, перш ніж можна буде почати переговори про мирну угоду.

У Єлисейському палаці заявили, що Франція та Китай вирішуватимуть як досягти миру, поважаючи законні права України.

Діалог, який Макрон прагне вибудувати з Китаєм, а також його критика Сполучених Штатів викликає занепокоєння французьких дипломатів. Нещодавно Макрон заявив, що Європа повинна зменшити свою залежність від США, а також уникнути втягування у конфлікт між Китаєм та США щодо Тайваню.