Дипломатическое давление Макрона на Украину угрожает единству ЕС

Попытки президента Франции Эммануэля Макрона заручиться помощью Китая для определения параметров возможных переговоров между Россией и Украиной вызвало критику со стороны некоторых союзников, которые считают такую попытку преждевременной и опасаются, что это может подорвать европейское единство.

Стратегия Макрона, предусматривающая рамки для переговоров между Москвой и Киевом уже этим летом, может не понравиться некоторым европейским столицам и не отвечает требованиям Украины, чтобы Россия отказалась от всех украинских территорий, пишет Вloomberg.

"Макрон имеет дело именно с тем, с чем не должен иметь дело западный лидер. Откуда он берет тот факт, что Китаю можно доверять как честному посреднику в текущей ситуации?", - заявил Марко Михкельсон, глава комитета иностранных дел парламента Эстонии.

Один европейский дипломат сказал, что Франции, возможно, удастся сесть за стол переговоров, но оказавшись там, она не будет знать, что ей делать.

В ЕС выражают скептецизм по поводу того, что Китай может служить нейтральным посредником, учитывая его дружбу с Россией. Страны неоднократно обещали укреплять связи, включая призыв в понедельник усилить сотрудничество между их военными.

В последние месяцы канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно настаивал на том, что Россия сначала должна вывести войска с оккупированной территории в Украине, прежде чем можно будет начать переговоры о мирном соглашении.

В Елисейском дворце заявили, что Франция и Китай будут решать, как достичь мира, уважая законные права Украины.

Диалог, который Макрон стремится построить с Китаем, а также его критика Соединенных Штатов вызывает обеспокоенность французских дипломатов. Недавно Макрон заявил, что Европа должна уменьшить свою зависимость от США, а также избежать втягивания в конфликт между Китаем и США по Тайваню.