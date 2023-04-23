"Неприйнятні зауваження". У ЄС відреагували на заяву посла Китаю щодо суверенітету пострадянських країн

Слова китайського посла про те, що колишні радянські республіки "не мають ефективного статусу в міжнародному плані", є неприйнятними. Про це заявив очільник європейської дипломатій Жозеп Боррель.

"Неприйнятні зауваження посла Китаю у Франції, які ставлять під сумнів суверенітет країн, які стали незалежними після розпаду Радянського Союзу в 1991 році", – висловився Боррель.

Як зазначив дипломат, Європейський Союз може лише припустити, що ці заяви не відображають офіційної політики Китаю.

Нагадаємо, заявою щодо пострадянських країн відзначився посол КНР у Франції Лю Шей. Також він назвав Крим "початково російським".

На це відреагував посол України у Франції Вадим Омельченко: він сказав, що такі заяви суперечать позиції Китаю щодо зусиль для відновлення миру в Україні на основі міжнародного права й цілей та принципів Статуту ООН.

Своєю чергою радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав слова китайського дипломата щодо Криму абсурдними.