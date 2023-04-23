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"Неприйнятні зауваження". У ЄС відреагували на заяву посла Китаю щодо суверенітету пострадянських країн
Слова китайського посла про те, що колишні радянські республіки "не мають ефективного статусу в міжнародному плані", є неприйнятними. Про це заявив очільник європейської дипломатій Жозеп Боррель.
"Неприйнятні зауваження посла Китаю у Франції, які ставлять під сумнів суверенітет країн, які стали незалежними після розпаду Радянського Союзу в 1991 році", – висловився Боррель.
Як зазначив дипломат, Європейський Союз може лише припустити, що ці заяви не відображають офіційної політики Китаю.
Нагадаємо, заявою щодо пострадянських країн відзначився посол КНР у Франції Лю Шей. Також він назвав Крим "початково російським".Підписуйтесь на наш Telegram канал
На це відреагував посол України у Франції Вадим Омельченко: він сказав, що такі заяви суперечать позиції Китаю щодо зусиль для відновлення миру в Україні на основі міжнародного права й цілей та принципів Статуту ООН.
Своєю чергою радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав слова китайського дипломата щодо Криму абсурдними.