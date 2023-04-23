"Неприемлемые замечания". В ЕС отреагировали на заявление посла Китая о суверенитете постсоветских стран

Слова китайского посла о том, что бывшие советские республики "не имеют эффективного статуса в международном плане", неприемлемы. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Неприемлемые замечания посла Китая во Франции, которые ставят под сомнение суверенитет стран, ставших независимыми после распада Советского Союза в 1991 году", – написал Боррель.

Как отметил дипломат, Европейский Союз может лишь предположить, что эти заявления не отражают официальную политику Китая.

Напомним, заявлением по поводу постсоветских стран отметился посол КНР во Франции Лю Шэй. Также он назвал Крым "изначально российским".

На это отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко: он сказал, что такие заявления противоречат позиции Китая относительно усилий по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал слова китайского дипломата касательно Крыма абсурдными.