Во Франции просят Китай объяснить позицию о границах стран бывшего СССР

Депутат Национального собрания Франции требует от Китая объяснить высказывания посла о границах стран бывшего СССР, в частности Украины.

Об этом депутат Бенджамин Хаддад написал в Twitter.

"Мы с тревогой узнали о замечаниях посла Китая во Франции относительно границ стран, которые стали независимыми после распада Советского Союза в 1991 году. Китай должен сказать, отражают ли эти замечания его позицию, которая, мы надеемся, не такая", - написал он .

Хаддад отметил, что Франция выражает полную солидарность с союзниками и заинтересованными партнерами.

Он напомнил, что Украина была международно признана в границах, включая Крым, в 1991 году всем международным сообществом, включая Китай, после распада СССР как новое государство-член ООН, а аннексия Крыма Россией в 2014 году является незаконной в соответствии с международным правом.

Напомним, посол Китая во Франции Лю Шэй подверг сомнению статус Крыма, но на это отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко.