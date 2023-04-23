- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Китайский дипломат назвал Крым российским, Украина ответила
Посол Китая во Франции подверг сомнению статус Крыма, но на это отреагировал украинский посол.
Об этом сообщает DW.
Отмечается, что посол КНР во Франции Лю Шэй в эфире французского телеканала LCI назвал Крым "изначально российским" и заявил, что ранее входившие в состав СССР страны "не имеют эффективного статуса в международном плане".
Посол Украины во Франции Вадим Омельченко отметил, что в данном случае есть "явные проблемы с географией".Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Либо такие заявления противоречат позиции "усилий по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН", - добавил посол.
Отметим, что Китай прямо не поддерживает Россию в ее агрессии против Украины, но и не осуждает войну. Несмотря на все обвинения, Китай отрицает поставку оружия России. Но в российском оружии обнаруживают все больше компонентов из Китая. Эксперты сообщили, что нашли китайские детали в системе управления огнем российских танков, ранее использовавших запчасти французского производства.