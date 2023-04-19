Китай обвинил США в фейках о поставках дронов России

Правительство Китая опровергло сообщения западных СМИ о том, что страна экспортировала беспилотники для содействия российскому вторжению в Украину, и обвинила США в распространении "фейковой информации".

Об этом сообщает Bloomberg.

Китай назвал информацию в СМИ безосновательной.

Между тем, отмечает издание, около 10 месяцев назад российские чиновники в частном порядке выражали обеспокоенность рисками чрезмерной зависимости от китайских технологий после того, как санкции США и Европейского союза перекрыли доступ к альтернативным поставщикам.

Также Россия, возможно, использовала гражданские суда для подготовки диверсий, собирая разведывательную информацию в водах северных стран, говорится в журналистском расследовании общественных вещателей Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии. Однако Кремль опроверг эту информацию.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока нет никаких доказательств того, что Китай оказывает военную помощь России. Тем не менее, в российском оружии обнаруживают все большее количество компонентов из Китая. Эксперты сообщили, что нашли китайские детали в системе управления огнем российских танков, ранее использовавших запчасти французского производства.