Сейчас нет доказательств поставки Китаем летального оружия в Россию - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока нет никаких доказательств того, что Китай оказывает военную помощь России.

Об этом сообщает CNN.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией и пока не видим никаких доказательств того, что Китай оказывает летальную военную помощь России. Наше послание очень четкое: было бы большой ошибкой поддерживать незаконную войну президента Владимира Путина", - сказал он.

Отметим, что Китай заявил о своем нейтралитете по поводу войны в Украине и призвал к миру в конфликте. Но он также отказался осудить российское вторжение или публично призвать Россию вывести свои войска. Лидеры обеих стран встречались в марте.

Ранее 18 апреля глава американских сил в Индо-Тихоокеанском регионе Джон Аквилино предупредил о партнерстве между Россией и Китаем, заявив, что оно "вызывает большую обеспокоенность".

"У них нет друзей. Они поняли, что для достижения своих стратегических целей им лучше быть вместе", – сказал он.

Напомним, что в российском оружии обнаруживают все больше компонентов из Китая. Эксперты сообщили, что нашли китайские детали в системе управления огнем российских танков, ранее использовавших запчасти французского производства.