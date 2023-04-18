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Зараз немає доказів постачання Китаєм летальної зброї в Росію - Столтенберг

китай россия

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі немає жодних доказів того, що Китай надає військову допомогу Росії.

Про це повідомляє CNN.

"Ми дуже уважно стежимо за ситуацією і поки що не бачимо жодних доказів того, що Китай надає летальну військову допомогу Росії. Наше послання дуже чітке: було б великою помилкою підтримувати незаконну війну президента Володимира Путіна", - сказав він.  

Зазначимо, що Китай заявив про свій нейтралітет щодо війни в Україні і закликав до миру в конфлікті. Але він також відмовився засудити російське вторгнення або публічно закликати Росію вивести свої війська. Лідери обох країн зустрічалися в березні.

Раніше 18 квітня глава американських сил в Індо-Тихоокеанському регіоні Джон Аквіліно попередив про партнерство між Росією і Китаєм, заявивши, що воно "викликає велике занепокоєння".

" У них немає друзів. Вони зрозуміли, що для досягнення своїх стратегічних цілей їм краще бути разом", - сказав він.

Нагадаємо, що у російській зброї виявляють все більше компонентів із Китаю. Експерти повідомили, що знайшли китайські деталі в системі управління вогнем російських танків, які раніше використовували запчастини французького виробництва.

Автор:
Михайло Шилін