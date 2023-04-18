Зараз немає доказів постачання Китаєм летальної зброї в Росію - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі немає жодних доказів того, що Китай надає військову допомогу Росії.

Про це повідомляє CNN.

"Ми дуже уважно стежимо за ситуацією і поки що не бачимо жодних доказів того, що Китай надає летальну військову допомогу Росії. Наше послання дуже чітке: було б великою помилкою підтримувати незаконну війну президента Володимира Путіна", - сказав він.

Зазначимо, що Китай заявив про свій нейтралітет щодо війни в Україні і закликав до миру в конфлікті. Але він також відмовився засудити російське вторгнення або публічно закликати Росію вивести свої війська. Лідери обох країн зустрічалися в березні.

Раніше 18 квітня глава американських сил в Індо-Тихоокеанському регіоні Джон Аквіліно попередив про партнерство між Росією і Китаєм, заявивши, що воно "викликає велике занепокоєння".

" У них немає друзів. Вони зрозуміли, що для досягнення своїх стратегічних цілей їм краще бути разом", - сказав він.

Нагадаємо, що у російській зброї виявляють все більше компонентів із Китаю. Експерти повідомили, що знайшли китайські деталі в системі управління вогнем російських танків, які раніше використовували запчастини французького виробництва.