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Зараз немає доказів постачання Китаєм летальної зброї в Росію - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі немає жодних доказів того, що Китай надає військову допомогу Росії.
Про це повідомляє CNN.
"Ми дуже уважно стежимо за ситуацією і поки що не бачимо жодних доказів того, що Китай надає летальну військову допомогу Росії. Наше послання дуже чітке: було б великою помилкою підтримувати незаконну війну президента Володимира Путіна", - сказав він.
Зазначимо, що Китай заявив про свій нейтралітет щодо війни в Україні і закликав до миру в конфлікті. Але він також відмовився засудити російське вторгнення або публічно закликати Росію вивести свої війська. Лідери обох країн зустрічалися в березні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше 18 квітня глава американських сил в Індо-Тихоокеанському регіоні Джон Аквіліно попередив про партнерство між Росією і Китаєм, заявивши, що воно "викликає велике занепокоєння".
" У них немає друзів. Вони зрозуміли, що для досягнення своїх стратегічних цілей їм краще бути разом", - сказав він.
Нагадаємо, що у російській зброї виявляють все більше компонентів із Китаю. Експерти повідомили, що знайшли китайські деталі в системі управління вогнем російських танків, які раніше використовували запчастини французького виробництва.