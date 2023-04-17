В оружии россиян обнаружили китайские компоненты

В российском оружии обнаруживают все большее количество компонентов из Китая. Эксперты сообщили, что нашли китайские детали в системе управления огнем российских танков, ранее использовавших запчасти французского производства.

Советник главы администрации президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сказал, что когда речь идет об оружии, изъятом с поля боя, вооруженные войска продолжают "находить разную электронику", сообщает sky news.

"Тенденция такова, что сейчас меньше компонентов западного производства, но больше – нетрудно догадаться, какая страна – производит компоненты. Конечно, Китай", - сказал он.

Китай, позиционировавший себя как посредника во время войны, неоднократно отрицал отправку военного оборудования в Россию после вторжения Москвы в Украину в прошлом году.

Однако разведданные, собранные украинскими экспертами на поле боя, утверждают, что в навигационной системе беспилотных летательных аппаратов "Орлан", ранее использовавших швейцарскую систему, были найдены компоненты китайского производства.

"Мы находим много разных вещей, китайского производства", – добавил господин Власюк.

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Китай начал нормальное торговое сотрудничество со всеми странами, включая Россию, на основе равенства и взаимной выгоды.

"Что касается экспорта военной продукции, Китай всегда придерживался благоразумной и ответственной позиции. Позиция и действия Китая всегда были таковыми", - идет в сообщении.

Однако речь идет сама о комплектующих. Украинская сторона пока не видит признаков наличия у российских оккупантов на фронте в Украине оружия, произведенного в Китае.