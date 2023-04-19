Китай звинуватив США у фейках щодо постачання дронів Росії

Уряд Китаю спростував повідомлення західних ЗМІ про те, що країна експортувала безпілотники для сприяння російському вторгненню в Україну, і звинуватив США в поширенні "фейкової інформації".

Про це повідомляє Bloomberg.

Китай назвав інформацію в ЗМІ безпідставною.

Тим часом, зазначає видання, близько 10 місяців тому російські високопосадовці в приватному порядку висловлювали занепокоєння щодо ризиків надмірної залежності від китайських технологій після того, як санкції США та Європейського союзу перекрили доступ до альтернативних постачальників.

Також Росія, можливо, використовувала цивільні судна для підготовки диверсій, збираючи розвідувальну інформацію у водах північних країн, йдеться у журналістському розслідуванні громадських мовників Фінляндії, Швеції, Данії та Норвегії. Однак Кремль заперечив цю інформацію.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі немає жодних доказів того, що Китай надає військову допомогу Росії. Проте, у російській зброї виявляють все більше компонентів із Китаю. Експерти повідомили, що знайшли китайські деталі в системі управління вогнем російських танків, які раніше використовували запчастини французького виробництва.