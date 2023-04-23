Китайський дипломат назвав Крим російським, Україна відповіла

Посол Китаю во Франції поставив під сумнів статус Криму, але на це відреагував український посол.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що посол КНР у Франції Лю Шей в ефірі французького телеканала LCI назвав Крим "спочатку російським" і заявив, що країни, які раніше входили до складу СРСР, "не мають ефективного статусу в міжнародному плані".

Посол України во Франції Вадим Омельченко зазначив, що в даному випадку є "є явні проблеми з географією".

"Або такі заяви суперечать позиції "щодо зусиль щодо відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей і принципів Статуту ООН", - додав посол.

Зазначимо, що Китай прямо не підтримує Росію в її агресії проти України, але й чітко не засуджує війну. Попри всі обвинувачення, Китай заперечує постачання зброї Росії. Але у російській зброї виявляють все більше компонентів із Китаю. Експерти повідомили, що знайшли китайські деталі в системі управління вогнем російських танків, які раніше використовували запчастини французького виробництва.