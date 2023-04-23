У Франції просять Китай пояснити позицію щодо кордонів країн колишнього СРСР

Депутат Національних зборів Франції вимагає від Китаю пояснити висловлювання посла щодо кордонів країн колишнього СРСР, зокрема України.

Про це депутат Бенджамін Хаддад написав у Twitter.

"Ми з тривогою дізналися про зауваження посла Китаю у Франції щодо кордонів країн, які стали незалежними після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Китай має сказати, чи відображають ці зауваження його позицію, яка, ми сподіваємося, не така", - написав він.

Хаддад зазначив, що Франція висловлює повну солідарність з союзниками та зацікавленими партнерами.

Він нагадав, що Україна була міжнародно визнана в межах кордонів, включаючи Крим, у 1991 році всім міжнародним співтовариством, включаючи Китай, після розпаду СРСР як нова держава-член ООН, а анексія Криму Росією в 2014 році є незаконною згідно з міжнародним правом.

Нагадаємо, посол Китаю во Франції Лю Шей поставив під сумнів статус Криму, але на це відреагував посол України во Франції Вадим Омельченко.