"Не пересказывайте пропаганду". В Офисе президента прокомментировали заявление китайского посла о Крыме

Слова о Крыме, прозвучавшие от представителя страны, щепетильно относящейся к своей тысячелетней истории, – абсурдны. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк после того, как посол Китая во Франции Лю Шэй подверг сомнению статус полуострова.

Подоляк отметил, что у всех постсоветских стран есть четкий суверенный статус, зафиксированный в международном праве. По мнению чиновника, исключением является Россия, "обманным путем занявшая место" в Совете Безопасности ООН.

"Странно слышать от представителя страны, щепетильно относящейся к своей тысячелетней истории, абсурдную версию "истории Крыма". Хотите быть большим политическим игроком - не пересказывайте пропаганду российских аутсайдеров", - высказался советник руководителя ОП.

Напомним, посол Китая во Франции Лю Шэй назвал Крым "изначально российским" и заявил, что страны, ранее входившие в состав СССР, "не имеют эффективного статуса в международном плане".

На это отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко: он сказал, что такие заявления противоречат позиции Китая касательно усилий по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН.