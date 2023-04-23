"Не переказуйте пропаганду". В Офісі президента прокоментували заяву китайського посла про Крим

Слова про Крим, які пролунали від представника країни, що педантично ставиться до своєї тисячолітньої історії, – абсурдні. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк після того, як посол Китаю у Франції Лю Шей поставив під сумнів статус півострова.

Подоляк зауважив, що всі пострадянські країни мають чіткий суверенний статус, зафіксований у міжнародному праві. На думку чиновника, виключенням є Росія, "яка обманним шляхом посіла місце" в Раді Безпеки ООН.

"Дивно чути від представника країни, що педантично ставиться до своєї тисячолітньої історії, абсурдну версію "історії Криму". Хочете бути великим політичним гравцем – не переказуйте пропаганду російських аутсайдерів", – висловився радник керівника ОП.

Нагадаємо, посол Китаю у Франції Лю Шей назвав Крим "початково російським" і заявив, що країни, які раніше входили до складу СРСР, "не мають ефективного статусу в міжнародному плані".

На це відреагував посол України у Франції Вадим Омельченко: він сказав, що такі заяви суперечать позиції Китаю щодо зусиль для відновлення миру в Україні на основі міжнародного права й цілей та принципів Статуту ООН.