Макрон потерпел фиаско в привлечении Китая к мирным переговорам Украины и РФ

Дипломатические попытки президента Франции Эммануэля Макрона заручиться поддержкой Китая для прекращения войны России в Украине потерпели еще один удар.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание напоминает, что посол Китая во Франции Лу Шайе заявил, что бывшие советские государства не имеют суверенного статуса как независимые нации, что игнорирует международно признанные границы в Восточной и Центральной Европе. Также он назвал Крым "изначально русским" .

Министерство иностранных дел Франции заявило, что приняло к сведению комментарии посла с "тревогой" и призвало Китай объяснить, отражают ли эти комментарии его официальную позицию. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель назвал эти замечания "неприемлемыми".

Комментарии Лу вызвали бурную реакцию, в частности, в странах бывшего советского блока Эстонии, Латвии и Литве, которые объявили о планах вызвать китайских дипломатов в свои столицы.

Заявления китайского дипломата подорвали стремление Макрона использовать переговоры между его советником по внешней политике Эммануэлем Бонне и главным дипломатом Китая Ван И, чтобы создать структуру, которую можно было бы использовать в качестве основы для предстоящих переговоров между Украиной и Россией.

Война России в Украине находится в решающем моменте, когда президент Владимир Зеленский пытается сохранить доверие своих союзников, готовясь к ожидаемому весеннему контрнаступлению, чтобы попытаться вернуть территорию, оккупированную российскими войсками.

Сомнения по поводу того, сможет ли Киев вернуть территории, подпитываются толчком Макрона к переговорам, что ставит под угрозу единый фронт западных союзников.

Попытки Макрона предпринять такую деликатную дипломатическую операцию без предварительной консультации со всеми членами Европейского Союза были раскритикованы союзниками. Подход французского лидера к Украине также не был воспринят в Вашингтоне. Администрация президента США Джо Байдена уже выражала раздражение Макрону из-за его обращения в Китай.

Белый дом был раздосадован тем, что, по их мнению, Макрон занимается фрилансом в деликатном дипломатическом вопросе без консультаций с союзниками.

Некоторые члены ЕС раскритиковали видение Макрона относительно блока, особенно когда он говорит о европейской стратегической автономии и меньшей зависимости от США. Макрон также призвал Европу избежать втягивания в конфликт между Пекином и Вашингтоном из-за Тайваня.

Ранее Макрон заявлял, что видит важную роль Китая и что благодаря своим отношениям с Россией он мог бы «вернуть Москву в сознание». Пока Пекин не демонстрировал признаков того, что он готов давить на Москву, чтобы она вывела свои оккупационные войска с территории Украины.

Напомним, что Макрон обратился к Китаю с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной уже летом.