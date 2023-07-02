Зеленський: "Окупантам доведеться боятися наближатися до Криму й наших берегів Азовського моря"

Президент Володимир Зеленський 2 липня відвідав Одесу з нагоди Дня Військово-морських сил Збройних сил України. Про це глава держави розповів у щоденному відеозверненні, що попри традицію вечірніх публікацій вийшло у неділю вдень.

"Сьогодні – в Одесі, передусім для того, щоб привітати наших воїнів ВМС ЗСУ з їхнім професійним днем. Привітати й подякувати за сміливість, за героїзм, за надзвичайно круті результати для України, які вони здобули та здобувають. Достатньо лише згадати, які амбіції були в Росії на початку повномасштабної агресії та які з тих амбіцій тепер на дні Чорного моря", - вказав він.

Президент подякував за роботу усім морякам, морпіхам, командирам ВМС, артилеристам, морським авіаторам, операторам безпілотників та воїнам річкової флотилії, річкових дивізіонів.

"Сьогодні мав честь нагородити найкращих, привітав курсантів Інституту ВМС нашої Одеської морської академії. Відвідав поранених воїнів у шпиталі. Бажаю всім якнайшвидшого одужання. І це було особливою честю для мене – залишити побажання на примірнику "Кобзаря", який супроводжує наших воїнів у боях ще з 2014 року", - розповів Зеленський.

Також, за його словами, він заслухав доповідь командувача ВМС Олексія Неїжпапи, а також командувача ОСУВ "Одеса" Едуарда Москальова щодо нинішньої безпекової ситуації, а також щодо стратегічних завдань для флоту, для нового напряму – флоту морських дронів – та для берегової оборони.

"Все реалізуємо! Впевнений! Ворог точно не диктуватиме умови в Чорному морі, і окупантам доведеться так само боятися наближатися до нашого українського Криму й до наших берегів Азовського моря, як російські кораблі вже бояться наближатися до нашого чорноморського узбережжя... Ніколи українські береги не терпітимуть окупанта", - заявив президент.

Він також привітав і цивільних працівників і працівниць українського морського та річкового флоту, які забезпечують безпеку та роботу портів, надаючи можливість попри російську блокаду Чорного моря з’єднувати Україну зі світовими ринками.