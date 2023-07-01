Голові ЦРУ, який таємно відвідав Україну, розповіли про план завершення війни

Директор ЦРУ Вільям Бернс на початку цього місяця здійснив секретний візит до України де йому розповіли про амбітну стратегію повернути окуповані Росією території та розпочати переговори про припинення вогню з Москвою до кінця року.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на власні джерела.

Засекречена поїздка Бернса включала зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і керівництвом української розвідки. Його візит відбувсяв той момент, коли українські війська намагаються отримати першу перевагу в довгоочікуваному контрнаступі, але ще не розгорнули більшість своїх навчених і оснащених Заходом штурмових бригад.

В приватному порядку керівництво України в Києві висловило Бернсу впевненість у своїй меті повернути з окупацію значну територію до осені і перемістивши артилерію до кордону з Кримом просуватися далі на схід України. Після цього планується розпочати переговори з Москвою.

Згідно з повідомленням, Бернс з початку війни регулярно відвідує Україну. Мета його візиту полягала в тому, щоб підтвердити зобов’язання адміністрації Байдена та обмінюватися розвідданими.

Посилаючись на американського чиновника, видання пише, що приїзд Бернса відбулася безпосередньо перед повстанням лідера російських найманців Євгена Пригожина проти оборонного відомства Росії. Хоча в середині червня розвідувальне співтовариство США виявило, що Пригожин планував якийсь збройний напад, ці висновки не обговорювалися під час зустрічей із Зеленським та іншими.

Представники адміністрації Байдена неодноразово підкреслювали, що Вашингтон і Київ не мають нічого спільного з невдалим походом на Москву.

Відомо, що Пригожин під час заколоту планував захопити в полон двох російських високопосадовців, а саме міністра оборони Сергія Шойгу та старшого генерала армії Валерія Герасимова.