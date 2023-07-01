Главе ЦРУ, тайно посетившему Украину, рассказали о плане завершения войны

Директор ЦРУ Уильям Бернс в начале этого месяца совершил секретный визит в Украину, где ему рассказали об амбициозной стратегии вернуть оккупированные Россией территории и начать переговоры о прекращении огня с Москвой до конца года.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

Засекреченная поездка Бернса включала в себя встречи с президентом Владимиром Зеленским и руководством украинской разведки. Его визит состоялся в тот момент, когда украинские войска пытаются получить первое преимущество в долгожданном контрнаступлении, но еще не развернули большинство своих обученных и оснащенных Западом штурмовых бригад.

В частном порядке руководство Украины в Киеве выразило Бернсу уверенность в своей цели вернуть с оккупацию значительную территорию к осени и переместив артиллерию к границе с Крымом продвигаться дальше на восток Украины. После этого планируется начать переговоры с Москвой.

Согласно сообщению, Бернс с начала войны регулярно посещает Украину. Цель его визита заключалась в том, чтобы подтвердить обязательство администрации Байдена и обмениваться разведданными.

Ссылаясь на американского чиновника, издание пишет, что приезд Бернса состоялся непосредственно перед восстанием лидера российских наемников Евгения Пригожина против оборонного ведомства России. Хотя в середине июня разведывательное сообщество США обнаружило, что Пригожин планировал какое-либо вооруженное нападение, эти выводы не обсуждались во время встреч с Зеленским и другими.

Представители администрации Байдена неоднократно подчеркивали, что у Вашингтона и Киева нет ничего общего с неудачным походом на Москву.

Известно, что Пригожин во время мятежа планировал захватить в плен двух российских чиновников, а именно министра обороны Сергея Шойгу и старшего генерала армии Валерия Герасимова.