Буданов відповів, коли українські війська будуть в Криму

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов запевнив, що до звільнення Криму від російських окупантів залишилося чекати недовго.

Про це він заявив у коментарі ТСН.

За його словами, українські війська увійдуть до Криму "скоро".

Проте точної дати деокупації півострова Буданов називати не став, але запевнив, що відбудеться це невдовзі.

Також очільник розвідки назвав нереальною загрозу з Білорусі і запевнив, що розташування "вагнерівців" на білоруській території не лякає Сили оборони України.

Щодо посилення резервів російських окупаційних військ, то, за його словами, кількісного збільшення ворожих сил не спостерігається.

"Їх скільки було, стільки і є. Але постійна мобілізація дозволяє постійно поповнювати понесені ними втрати", - пояснив Буданов.

Деокупація Криму: що каже влада

Президент Володимир Зеленський заявляв, що без деокупації Криму мир в Україні не настане. Київ не розглядає жодного сценарію закінчення війни без повернення контролю над півостровом.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний також неодноразово заявляв про наміри повернути анексований Росією Крим, навіть незважаючи на те, що деякі західні чиновники приватно висловлюють побоювання щодо реакції російського диктатора Володимира Путіна, якщо українські війська колись досягнуть цієї території.

У Міноборони України повідомляли, що окупаційні війська РФ готуються до можливих бойових дій на території Криму. Зокрема, ворог будує додаткові оборонні споруди на території півострову.