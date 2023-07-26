"Реінтегрувати можемо швидко": Зеленський заявив про підготовку "деокупаційних кроків для Криму"

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна може доволі швидко реінтегрувати Крим, і відповідні кроки наразі готуються. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Готуємо перелік деокупаційних кроків для Криму - комплексних: і безпекових, і економічних, і соціальних. Ми можемо доволі швидко реінтегрувати Крим у державну тканину України. Власне, уже зараз окупантам варто подумати там, у Криму, що, поки Кримський міст ще хоч так-сяк працює, треба їм повертатися додому, у Росію", - заявив він.

Зеленський висловив упевненість у тому, що Крим, як і вся Україна, буде вільним від "усього російського зла, починаючи від російських ракет і закінчуючи кожним російським окупантом".

"Росія програє цю війну, і жодна ракета її не врятує. Слава всім, хто захищає Україну! До речі, сьогодні були дуже непогані результати у наших хлопців на фронті. Молодці. Деталі згодом", - додав президент без подальших подробиць.

Нагадаємо при цьому, що ще 4 квітня віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що залишилось мало часу для відносно безпечного виїзду з окупованих Росією територій як для окупаційних "чиновників", так і мирних мешканців. Тим, хто виїжджати не хоче, вона порадила "готуватися".

У той же день Кабінет міністрів актуалізував план реінтеграції Криму. Як зазначили у МінТОТ, це зроблено з урахуванням, "зокрема, того факту, що звільнення півострова може відбутися вже найближчим часом".

Перед цим секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов виклав 12 кроків, які українська влада, на його думку, має вчинити після деокупації Криму, серед яких вигнання всіх громадяни РФ, які незаконно переїхали жити в Крим після лютого 2014 року, та демонтаж згаданого Зеленським мосту через Керченську протоку.