Примусова паспортизація РФ: яка відповідальність настає за отримання російського паспорту

Наразі дійсно існує проблема примусової "паспортизації" РФ на окупованих територіях. Фактично, люди, що перебувають в окупації, змушені отримувати паспорти РФ для доступу до якихось благ, наприклад, щоб отримати медичну допомогу, або банально спасіння свого життя. Delo.ua з'ясувало що робити українцям під час примусової паспортизації РФ та яка буде відповідальність за отримання документа.

Як повідомляв Центр національного спротиву (ЦНС), на тимчасово окупованих територіях України росіяни заблокували людям можливість обслуговуватися в медичних закладах, якщо вони не мають паспорта РФ. Зазначалось, що перед тим, як отримати медичну допомогу в лікарнях на ТОТ, люди мають показати російський паспорт, або ж заявку на його отримання.

"Зокрема на ТОТ Херсонщини в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Заводівка Херсонської області окупанти суворо заборонили надавати безоплатну медичну допомогу нашим людям", - повідомляли в ЦНС.

При цьому повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях півдня України окупаційні адміністрації повідомили батьків, що в разі відсутності в них російських паспортів їх діти не будуть допущені до навчання.

Ще одним яскравим прикладом є трагедія із знищенням дамби Каховської ГЕС, коли за повідомленням генерального штабу ЗСУ евакуація на тимчасово-окупованих територіях проводилася лише щодо тих людей, що мали паспорт РФ.

“У населених пунктах тимчасово захопленої частини Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях. Зокрема, дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів тільки людям з російськими паспортами”, - йшлося у повідомленні Генштабу.

Таким чином, проводячи певні дискримінаційні політики, держава-агресор "заохочує" населення окупованих територій вступати до їхнього громадянства.

Що буде з українським громадянством при отриманні паспорту РФ

Як зазначає адвокат ЮФ "Ілляшев та Партнери" Володимир Адонін, відповідно до ст.4 Конституції в Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом. Єдине громадянство це громадянство держави Україна, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Наприклад, не може бути громадянства Донецької області чи окремо м. Києва.

Тому, можна зробити висновок, що в Україні немає абсолютної заборони для громадян мати громадянство іншої держави і фактично, подвійне громадянство дозволено. Проте ч.1 ст. 2 Закону України "Про громадянство України" визначає, якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

Разом з тим добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття, є підставою для втрати громадянства України.

Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.

Згідно з вищезазначеним, оскільки уповноважені особи Російської Федерації проводять насильну політику з погрозами щодо репресій у разі не прийняття російського паспорту – його прийняття не буде вважатися добровільним, і як наслідок, позбавити українського паспорта відповідну особу неможливо.

Але, навіть у разі втрати громадянства України, є опція для його поновлення, а саме особа, яка після припинення громадянства України набула іноземне громадянство (підданство) або іноземні громадянства (підданства), повернулася в Україну на постійне проживання і подала заяву про поновлення у громадянстві України та зобов’язання припинити іноземне громадянство (підданство), реєструється громадянином України.

Адвокат Володимир Адонін підкреслив, що тимчасово окупована Російською Федерацією територія України є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Цілями державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території є забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних осіб у передбаченому законом обсязі. Тому примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства Російської Федерації не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України.

Відповідно до вищевикладеного, примусове прийняття громадянства РФ, не є підставою для втрати українського громадянства, а тому особа і далі залишається громадянином України та продовжує користуватися всіма наявними правами (отримання пенсій, медичного страхування, та ін. соціальні гарантії).

Відповідальність за отримання паспорту РФ

Незважаючи на те, що паспортизація здійснюється примусово, у українців постає питання про ймовірну відповідальність згідно з українським законодавством за отримання паспорту країни-агресора навіть, якщо це відбувалось під тиском та людина була змушена вступити до громадянства держави-агресора, отримавши її паспорт.

Раніше Секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що жителі тимчасово окупованих територій мають брати російські паспорти, щоб убезпечити своє життя.

"Найцінніше в людини – це її життя. І якщо загрожує небезпека, якщо можуть позбавити життя, то людина має прийняти для себе непросте рішення, але вижити обов’язково, за будь-яких умов", - наголосив він.

В свою чергу Віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук наголошувала на тому, що не треба брати паспорт РФ.

“Моя позиція була, є і залишається незмінною. Позиція міністерства є наступною: не потрібно іти на співпрацю з ворогом, не потрібно брати паспорти, потрібно уникати будь-яких контактів, якщо це можливо, з ворогом. Якщо це можливо - евакуюватися, якщо ні, чекати ЗСУ”, - казала Верещук.

Водночас радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна не буде переслідувати громадян, які пасивно отримали російський паспорт.

"Україна не переслідуватиме громадян, які пасивно отримали "російське громадянство". Ключове пасивно, під жорстким примусом. Тому що примус до непотрібного паспорта – одна з важливих технологій залякування з боку Росії та безумовна ознака системного геноцидного формату війни. Водночас кожен із тих, хто активно сприяв окупантам, відповідатиме перед законом", – казав Подоляк.

Юрист Нірмал Вішевник пояснив, що наразі, положення чинного Кримінального кодексу (КК України) не встановлюють безпосередньої відповідальності за отримання паспорту держави-агресора. Однак, якщо особа заохочувала інших осіб до отримання такого паспорту, пропагувала такі дії чи отримувала паспорт "на камеру", то такі дії можуть вже бути розцінені як колабораціонізм , а саме здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором або його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань або на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України, або пособництво державі-агресору в залежності від конкретних обставин.

Вішевник наголосив на тому, що притягнення до кримінальної відповідальності має суто індивідуальний характер, а тому це питання вирішуватиметься в індивідуальному порядку щодо кожної особи за наявності відповідних підстав.

Що стосується законопроектів, то наразі з цього питання жоден не був поданий до Верховної ради. Хоча, час від часу в інфопросторі лунають заяви високопосадовців щодо розробки законопроектів для вирішення даної проблематики. З останнього, це був коментар Уповноваженого Верховної ради з прав людини, в якому було зазначено про розробку законопроекту щодо "відмови" від паспорту держави-агресора. За його словами, механізм цього виглядатиме наступним чином: після деокупації території особам, що проживають на ній, надається час протягом якого вони повідомляють українські органи влади про факт примусового набуття громадянства держави-агресора та відмову від нього. Однак, конкретну оцінку можна буде в надавати же після подачі законопроекту на розгляд до парламенту.

"Отже, підсумовуючи можна зазначити, що чинне законодавство не передбачає відповідальності за сам факт набуття громадянства держави-агресора. Однак, попри численні заяви високопосадовців щодо врегулювання цього питання, з початку повномасштабного вторгнення не було подано жодного законопроекту до парламенту. На моє переконання, це є свідченням того, що вирішення цього питання для держави наразі не є пріоритетним", - каже юрист.

В свою чергу в Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини пояснили Delo.ua стосовно відповідальності цивільних громадян у разі примусового отримання паспорту РФ.

“Уповноважений рішуче засуджує політику та дії органів держави-агресора щодо примусового повсюдного введення російського громадянства на тимчасово окупованих територіях через негуманність та нелегітимність наслідків таких дій, що можуть бути першим кроком до примусової мобілізації до військ РФ та депортації з міжнародно визнаної території України цивільного населення”, - коментують у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях України визнається грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема, відповідно до статті 45 Положення про закони і звичаї війни на суходолі, яке є додатком до Четвертої Гаазької конвенції від 18 жовтня 1907 року.

Згідно зі статтею 25 Конституції України, кожен має право на зміну громадянства, що виключає можливість визнання результату примусової зміни громадянської належності. Це право не може бути скасовано в будь-якому випадку і щодо будь-якої країни.

“Уповноважений засуджує протиправні дії окупаційних органів щодо автоматичної паспортизації, вважає їх негуманними й такими, що суперечать принципам поводження з цивільним населенням на тимчасово окупованих територіях, зокрема, встановленим положеннями Четвертої Женевської конвенції”, - заявили у відомстві.

Українці, які примусово отримують паспорт РФ, можуть повідомити про вказаний факт особисто або через родичів, надіславши звернення до Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Звернення з повідомленням про примусову паспортизацію, що надходять до Секретаріату передаються правоохоронним органам для документування фактів насильницької паспортизації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо вчинення кримінальних правопорушень з боку окупаційної влади.

У відомстві зауважили, що повідомлення про примусову паспортизацію відповідних органів влади України є необхідним, оскільки фіксація такого факту буде підтвердженням того, що людину примусили отримати російський паспорт та того, що російська окупаційна влада на цих територіях порушує міжнародні норми, нав’язуючи будь-яким способом його отримати.

Паспорти РФ, що видаються на тимчасово окупованих територіях, не визнаються Україною і не мають юридичної сили.

Громадяни України, які були примушені отримати паспорти РФ, залишаються громадянами України з усіма пов’язаними з цим правами та обов’язками. Це означає, що вони зберігають своє громадянство, і їхня примусова паспортизація не має юридичних наслідків з точки зору втрати громадянства України або інших правових наслідків, а отже, про будь – яку відповідальність, в тому числі кримінальну не може йтися.

У Секретаріаті зазначили, що до Уповноваженого на погодження не надходили проєкти актів щодо врегулювання питання відповідальності за отримання паспорту РФ. Також з цим питанням видання Delo.ua звернулось до Віцепремʼєр-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, однак відповіді не надходило.

Delo.ua не підтримує та засуджує примусову паспортизацію РФ на тимчасово окупованих територіях України. Матеріал було створено, щоб інформувати суспільство про можливу відповідальність за отримання паспорту РФ.