Принудительная паспортизация РФ: какая ответственность наступает за получение российского паспорта

В настоящее время действительно существует проблема принудительной "паспортизации" РФ на оккупированных территориях. Фактически, находящиеся в оккупации люди вынуждены получать паспорта РФ для доступа к каким-то благам, например, чтобы получить медицинскую помощь, или банально спасение своей жизни. Delo.ua выяснило, что делать украинцам во время принудительной паспортизации РФ и какая будет ответственность за получение документа.

Как сообщал Центр национального сопротивления (ЦНС), на временно оккупированных территориях Украины россияне заблокировали людям возможность обслуживаться в медицинских учреждениях, если у них нет паспорта РФ. Отмечалось, что перед тем, как получить медицинскую помощь в больницах на ВОТ, люди должны показать российский паспорт, или же заявку на его получение.

"В частности, на ТОТ Херсонщины в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка Херсонской области оккупанты строго запретили оказывать безвозмездную медицинскую помощь нашим людям", - сообщали в ЦНС.

При этом сообщалось, что на временно оккупированных юна Украины оккупационные администрации сообщили родителям, что в случае отсутствия у них российских паспортов их дети не будут допущены к учебе.

Еще одним ярким примером является трагедия из-за уничтожения дамбы Каховской ГЭС, когда, по сообщению генерального штаба ВСУ, эвакуация на временно оккупированных территориях проводилась только в отношении тех людей, которые имели паспорт РФ.

“В населенных пунктах временно захваченной части Херсонской области российские оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях. В частности, разрешают эвакуацию из затопленных населенных пунктов только людям с российскими паспортами”, - говорилось в сообщении Генштаба.

Таким образом, проводя определенные дискриминационные политики, государство-агрессор "поощряет" население оккупированных территорий вступать в их гражданство.

Что будет с украинским гражданством при получении паспорта РФ

Как отмечает адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Владимир Адонин, согласно ст.4 Конституции в Украине существует единое гражданство. Основания обретения и прекращения гражданства Украины определяются законом. Единственное гражданство – это гражданство государства Украины, что исключает возможность существования гражданства административно-территориальных единиц Украины. К примеру, не может быть гражданства Донецкой области или отдельно г. Киева.

Поэтому можно сделать вывод, что в Украине нет абсолютного запрета для граждан иметь гражданство другого государства и фактически двойное гражданство разрешено. Однако ч.1 ст. 2 Закона Украины "О гражданстве Украины" определяет, если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины. Если иностранец приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины.

Вместе с тем, добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия, является основанием для потери гражданства Украины.

Добровольным приобретением гражданства другого государства считаются все случаи, когда гражданин Украины для приобретения гражданства другого государства должен был обращаться с заявлением или ходатайством о таком приобретении в соответствии с порядком, установленным национальным законодательством государства, гражданство которого приобретено.

Согласно вышеуказанному, поскольку уполномоченные лица Российской Федерации проводят насильственную политику с угрозами репрессий в случае не принятия российского паспорта – его принятие не будет считаться добровольным, и как следствие, лишить украинского паспорта соответствующее лицо невозможно.

Но даже в случае потери гражданства Украины есть опция для его восстановления, а именно лицо, которое после прекращения гражданства Украины приобрело иностранное гражданство (подданство) или иностранные гражданства (подданства), вернулось в Украину на постоянное проживание и подала заявление о восстановлении в гражданстве Украины и обязательство прекратить иностранное гражданство (подданство), регистрируется гражданином Украины.

Адвокат Владимир Адонин подчеркнул, что временно оккупированная Российской Федерацией территория Украины является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины, а также международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Целями государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированной территории является обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов физических лиц в предусмотренном законом объеме. Поэтому принудительное автоматическое приобретение гражданами Украины, проживающих на временно оккупированной территории, гражданство Российской Федерации не признается Украиной и не является основанием для утраты гражданства Украины.

Согласно вышеизложенному, принудительное принятие гражданства РФ не является основанием для потери украинского гражданства, а потому лицо продолжает оставаться гражданином Украины и продолжает пользоваться всеми имеющимися правами (получение пенсий, медицинского страхования и др. социальные гарантии).

Ответственность за получение паспорта РФ

Несмотря на то, что паспортизация осуществляется принудительно, у украинцев возникает вопрос о вероятной ответственности согласно украинскому законодательству за получение паспорта страны-агрессора даже если это происходило под давлением и человек был вынужден вступить в гражданство государства-агрессора, получив его паспорт.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что жители временно оккупированных территорий должны брать российские паспорта, чтобы обезопасить свою жизнь.

"Самое ценное для человека – это его жизнь. И если грозит опасность, если могут лишить жизни, то человек должен принять для себя непростое решение, но выжить обязательно, при любых условиях", - подчеркнул он.

В свою очередь Вицепремьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отмечала, что не нужно брать паспорт РФ.

“Моя позиция была, есть и остается неизменной. Позиция министерства следующая: не нужно идти на сотрудничество с врагом, не нужно брать паспорта, нужно избегать каких-либо контактов, если это возможно, с врагом. Если это возможно – эвакуироваться, если нет, ждать ВСУ”, - говорила Верещук.

В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Украина не будет преследовать граждан, пассивно получивших российский паспорт.

"Украина не будет преследовать граждан, пассивно получивших "российское гражданство". Ключевое пассивно, под жестким принуждением. Потому что принуждение к ненужному паспорту – одна из важных технологий запугивания со стороны России и безусловный признак системного геноцидного формата войны. В то же время каждый из тех, кто активно способствовал оккупантам, отвечать перед законом", – сказал Подоляк.

Юрист Нирмал Вишевник пояснил, что в настоящее время положения действующего Уголовного кодекса (УК Украины) не устанавливают непосредственной ответственности за получение паспорта государства-агрессора. Однако, если лицо поощряло других лиц к получению такого паспорта, пропагандировало такие действия или получало паспорт "на камеру", то такие действия могут уже быть расценены как коллаборационизм , а именно осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором или его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации или вооруженных формирований или во избежание им ответственности за вооруженную агрессию против Украины или пособничество государству-агрессору в зависимости от конкретных обстоятельств.

Вишевник отметил, что привлечение к уголовной ответственности носит сугубо индивидуальный характер, а потому этот вопрос будет решаться в индивидуальном порядке в отношении каждого лица при наличии соответствующих оснований.

Что касается законопроектов, то по этому вопросу ни один не был подан в Верховную раду. Хотя, время от времени в инфопространстве раздаются заявления высокопоставленных должностных лиц о разработке законопроектов для решения данной проблематики. С последнего это был комментарий Уполномоченного Верховной рады по правам человека, в котором было указано о разработке законопроекта об "отказе" от паспорта государства-агрессора. По его словам, механизм этого будет выглядеть следующим образом: после деоккупации территории лицам, проживающим на ней, предоставляется время, в течение которого они сообщают украинским органам власти о факте принудительного приобретения гражданства государства-агрессора и отказе от него. Однако, конкретную оценку можно будет давать после подачи законопроекта на рассмотрение в парламент.

"Итак, подытоживая можно отметить, что действующее законодательство не предусматривает ответственности за сам факт приобретения гражданства государства-агрессора. Однако, несмотря на многочисленные заявления высокопоставленных должностных лиц относительно урегулирования этого вопроса, с начала полномасштабного вторжения не было подано ни одного законопроекта в парламент. По моему убеждению, это является свидетельством того, что решение этого вопроса для государства пока не приоритетно", - говорит юрист.

В свою очередь, в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека объяснили Delo.ua об ответственности гражданских лиц в случае принудительного получения паспорта РФ.

"Уполномоченный решительно осуждает политику и действия органов государства-агрессора по принудительному повсеместному введению российского гражданства на временно оккупированных территориях из-за негуманности и нелегитимности последствий таких действий, которые могут быть первым шагом к принудительной мобилизации в войска РФ и депортации с международно признанной Украиной территории гражданских лиц", – комментируют в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Принудительная паспортизация на временно оккупированных территориях Украины признается грубым нарушением норм международного права.

Согласно статье 25 Конституции Украины каждый имеет право на изменение гражданства, что исключает возможность признания результата принудительного изменения гражданской принадлежности. Это право не может быть отменено в любом случае и в отношении любой страны.

"Уполномоченный осуждает противоправные действия оккупационных органов по автоматической паспортизации, считает их негуманными и противоречащими принципам обращения с гражданским населением на временно оккупированных территориях, в частности, установленным положениями Четвертой Женевской конвенции", - заявили в ведомстве.

Украинцы, принудительно получающие паспорт РФ, могут сообщить об указанном факте лично или через родственников, отправив обращение в Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Обращения с уведомлением о принудительной паспортизации, поступающих в Секретариат, передаются правоохранительным органам для документирования фактов насильственной паспортизации и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовных правонарушений со стороны оккупационных властей.

В ведомстве отметили, что сообщение о принудительной паспортизации соответствующих органов власти Украины необходимо, поскольку фиксация такого факта будет подтверждением того, что человека заставили получить российский паспорт и того, что российская оккупационная власть на этих территориях нарушает международные нормы, навязывая любым способом его получить.

Паспорта РФ, выдаваемые на временно оккупированных территориях, не признаются Украиной и не имеют юридической силы.

Граждане Украины, вынужденные получить паспорта РФ, остаются гражданами Украины со всеми связанными с этим правами и обязанностями. Это означает, что они сохраняют свое гражданство, и их принудительная паспортизация не имеет юридических последствий с точки зрения потери гражданства Украины или других правовых последствий, а следовательно, о какой-либо ответственности, в том числе уголовной, не может идти речь.

В Секретариате отметили, что в Уполномоченный на согласование не поступали проекты актов по урегулированию вопроса ответственности за получение паспорта РФ. Также с этим вопросом издание Delo.ua обратилось к Вицепремьер-министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирине Верещук, однако ответа не поступало.

Delo.ua не поддерживает и осуждает принудительную паспортизацию РФ на временно оккупированных территориях Украины. Материал был создан, чтобы информировать общество о возможной ответственности за получение паспорта РФ.