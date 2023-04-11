Предпринимательская деятельность на временно оккупированных территориях. Где грань между коллаборационизмом и принуждением

Сегодня фермеры на временно оккупированных украинских территориях испытывают давление со стороны оккупантов, заставляющих их перерегистрировать имущество по российскому законодательству, тогда как после деоккупации аграриям угрожают следственные действия со стороны украинской власти. Delo.ua расспросило юристов, как законодательно трактуется понятие "коллаборационизм", и где проходит граница между вынужденной хозяйственной деятельностью на временно неподконтрольных территориях и помощью врагу.

Украинский агросектор, особенно на временно оккупированных территориях (ВОТ), с началом полномасштабного российского вторжения переживает тяжелые времена. Перед фермерами постоянно встают новые вызовы: от усложненного экспорта агропродукции и удорожания себестоимости производства до юридических проблем, таких как отсутствие в украинском законодательстве четкого определения, что такое "коллаборационизм ", а также конкретная трактовка, какие именно действия фермеров могут квалифицироваться как пособничество российским захватчикам.

Что имеем сейчас?

Юрист компании Everlegal Нирмал Вишевник говорит, что с самого начала полномасштабной российской агрессии руководство Украины стало понимать серьезность проблемы коллаборантства и существования значительного количества украинцев, сотрудничающих в той или иной форме с оккупационными войсками или занимающих должности в оккупационных администрациях. Поэтому, в первые недели войны законотворцы внесли изменения в Уголовный кодекс (ККУ) и дополнили его рядом новых статей, криминализировавших подобные деяния. Одной из ключевых стала статья 111-1 УКУ (Колаборационная деятельность), внесенная в Уголовный кодекс с принятием Закона №2108-IX от 3 марта 2022 года.

Согласно действующему законодательству, под статью 111-1 УКУ о коллаборационной деятельности подпадают следующие действия граждан Украины: Публичное возражение гражданином Украины осуществления вооруженной агрессии против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины или публичные призывы гражданином Украины к поддержке решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства-агрессора к сотрудничеству с государством- агрессором, вооруженными формированиями и/или оккупационной администрацией государства-агрессора до непризнания распространения государственного суверенитета Украины на временно оккупированные территории Украины. Добровольные занятия гражданином Украины должности, не связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора. Осуществление гражданином Украины пропаганды в учебных заведениях независимо от типов и форм собственности с целью содействия осуществлению вооруженной агрессии против Украины, установлению и утверждению временной оккупации части территории Украины, избеганию ответственности за осуществление государством-агрессором вооруженной агрессии против Украины, а также действия граждан Украины, направленные на внедрение стандартов образования государства-агрессора в учебных заведениях. Передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории, и/или вооруженным или военизированным формированием государства-агрессора, и/или ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, во в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора. Добровольные занятия гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора, или добровольное избрание в такие органы, а также участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории или публичные призывы к проведению незаконных выборов и/или референдумов. Организация и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и/или его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации или вооруженных формирований и/или избегание им ответственности за вооруженную агрессию против Украины, за отсутствие признаков государственной измены, активное участие в таких мероприятиях. Добровольные занятия гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории, а также добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории, и/или в вооруженных формированиях государства-агрессора или предоставления таким формирование помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовывались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Совершение лицами, указанными в частях пятой - седьмой настоящей статьи, действий или принятие решений, повлекших гибель людей или наступление других тяжких последствий. Что сейчас считается сотрудничеством с врагом? (Приховати)

Вишевник отмечает, что в контексте ведения бизнеса на оккупированных территориях коллаборацией может считаться только часть 4 ст. 111-1 УКУ – осуществление хозяйственной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и незаконными органами власти на оккупированной территории, а также передача им материальных ресурсов.

Ключевым является то, что для инкриминирования по данной статье УКУ, осуществление такой хозяйственной деятельности должно осуществляться в сотрудничестве с государством-агрессором, их вооруженными формированиями и незаконными органами власти. Причем такое сотрудничество должно быть умышленным.

Он напоминает, что в случае привлечения к уголовной ответственности за коллаборационизм именно по ч. 4 ст. 111-1 УКУ, таким лицам может грозить наказание в виде штрафа до 13 млн. 420 тыс. грн. (1000 НМДГ ), или лишение свободы сроком от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и конфискацией имущества.

По словам юриста, законодательное определение понятия "коллаборация" сейчас достаточно широкое, поэтому не понятно, какие именно действия будут считаться сотрудничеством с государством-агрессором, их вооруженными формированиями и незаконными органами власти. При этом судебная практика применения такого наказания малочисленна, поэтому пока трудно спрогнозировать, каким путем пойдет правоприменение в отношении хозяйств, которые сотрудничали с захватчиками. Учитывая вышесказанное, Вишевник делает вывод, что статья о коллаборационизме именно в части 4 требует доработок и уточнений в формулировке.

Аналогичного мнения придерживается эксперт общественного объединения "Всеукраинский аграрный совет" Руслан Кальницкий, собеседник Delo.ua. Он указывает, что в УКУ существует статья 111-2 "Руководство государству-агрессору", в которой среди прочего прописана ответственность за передачу материальных ресурсов оккупационным администрациям или незаконным вооруженным формированием, но с уточнением, что эти деяния совершаются с целью причинения вреда Украине . То есть это уточнение "с целью" как раз и означает, что субъект преступления должен действовать с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своего деяния и желая нанести вред Украине. Таким образом, согласно этой статье, передача материальных ценностей врагу с целью нанесения ущерба Украине является преступлением.

Кроме того, Кальницкий также обратил внимание, что и по части 4 ст. 111-1 УК также предусмотрено, что преступлением является также передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированием. Таким образом, фактически речь идет о дублировании уголовной ответственности за одни и те же действия в двух статьях. Также по этой норме и сам факт ведения хозяйственной деятельности на ВОТ является самостоятельным составом преступления, без каких-либо других уточняющих признаков.

"В какой форме должна осуществляться хозяйственная деятельность, чтобы признаваться законченным преступлением? К примеру, я производю товар, это хозяйственная деятельность. Для производства товара я закупаю комплектующие, это тоже подходит под признаки хозяйственной деятельности. То есть формально сегодня весь бизнес на ВОТ, что остался для обеспечения по крайней мере минимальных потребностей населения и сохранения трудовых коллективов, он, по сути, сейчас находится под риском привлечения к уголовной ответственности по части 4 статьи 111-1 УК", - объясняет он.

Эксперт ВАР Кальницкий подчеркивает, что внести правовую определенность в этот вопрос способна Верховная Рада Украины, и задача общества в том числе убедить народных депутатов, что нужно уточнить законодательство относительно сотрудничества с оккупантами, очертить границы разрешенной хозяйственной деятельности на временно оккупированных территориях, и установить, что является преступлением, а что им не является. Но, в любом случае, окончательно квалифицировать хозяйственную деятельность конкретных предпринимателей на ВОТ как преступление может только суд.

Его слова подтверждает и Министерство юстиции Украины. По официальному запросу от издания он разъяснил, что практическое применение положений статьи 111-1 УК, в частности, виновность обвиняемого в совершении уголовного нарушения, форма вины и мотив совершения нарушения, подлежат доказыванию в установленном Уголовно-процессуальным Кодексом Украины порядке. Вместе с тем, в этом случае виной является выраженное в форме умысла или неосторожности психическое отношение лица к совершаемому им действию или бездействию, и его последствиям.

Где предел коллаборации с россиянами для фермеров?

Нирмал Вишевник напомнил, что путаницы в вопросе допустимой хозяйственной деятельности на временно оккупированных территориях добавляет призыв президента Владимира Зеленского к аграриям с ВОТ к проведению полноценной посевной кампании, которое он сделал в видеообращении в марте 2022 года.

"Сегодня утром на ежедневном селекторном совещании мне задали вопрос. Логичный. Учитывая весну. Что с посевной? Как ее начинать – и особенно в тех районах, которые временно оккупированы? Мой ответ очень прост: на всей нашей земле, что бы там ни было, должны этой весной, как и в любую весну, сделать полноценную посевную кампанию. Настолько, насколько это возможно", - заявил президент.

По словам юриста Everlegal, только призыв к фермерам не может считаться обстоятельством, исключающим их уголовную ответственность, и может не учитываться судом при привлечении коллаборантов к ответственности. В данном случае возможность привлечения к уголовной ответственности за коллаборационизм фермеров, выполнявших такой призыв, будет зависеть от конкретных обстоятельств их деятельности. А именно, содержат ли конкретные действия признаки соответствующего преступления. Вишевник уточняет, что в понимании закона такие лица могут быть привлечены к ответственности, если они:

Снабжали свою продукцию оккупационным администрациям государства-агрессора или их вооруженным формированием (как законным, так и незаконным)

свою продукцию оккупационным администрациям государства-агрессора или их вооруженным формированием (как законным, так и незаконным) Передавали им какие-либо материальные ресурсы (напр. сельхозпродукцию или другое имущество)

им какие-либо материальные ресурсы (напр. сельхозпродукцию или другое имущество) Оформляли разрешительные или любые другие документы в оккупационных администрациях

Кроме того, следствием должно быть доказано, что такие действия совершались умышленно. Поэтому сам факт осуществления посевной или иной связанной с фермерством деятельности на ТОТ не может считаться коллаборационизмом. С другой стороны, формулировка закона пока достаточно широкая, а судебная практика малочисленна, поэтому пока трудно спрогнозировать, каким путем пойдет правоприменение в отношении подозреваемых в коллаборантстве фермеров.

Руслан Кальницкий уточняет, что нынешнее законодательство относительно коллаборационизма вообще прописано таким образом, что полностью легальными и безопасными являются только отношения с юридическими лицами, зарегистрированными на территории Украины, а не на временно оккупированных территориях.

Он также порекомендовал украинским аграриям по ВТО не поставлять ничего оккупационным войскам добровольно, не заключать с ними никаких договоров и не осуществлять какого-либо добровольного прямого сотрудничества с захватчиками. Также нельзя платить какие-либо налоги в бюджет РФ или так называемых "ДНР/ЛНР", а также передавать что-либо оккупационным администрациям. Эксперт подчеркивает, что это правило не всегда возможно выполнить в условиях оккупации, потому что часто россияне или их пособия приезжают на предприятия с оружием и требуют под угрозой убийством зерно.

Все остальные действия сейчас находятся в "серой" зоне, учитывая, что нет юридической определенности понятия коллаборационизма. Если возникают случаи, когда кто-то требует или заставляет делать принудительно, советую максимально фиксировать эти факты. Но фиксировать таким образом, чтобы это не представляло опасности для жизни и здоровья предпринимателя. Желательно фиксировать свидетелей этих событий и записывать их данные, чтобы после деоккупации вызвать их в суд, если будут претензии. Руслан Кальницкий эксперт ВАР

Эксперт также уточняет, что эти вопросы необходимо как можно быстрее урегулировать народным депутатам, приняв зарегистрированные в парламенте законопроекты №7646 "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" и №7647 "О внесении изменений в УКУ по усовершенствованию ответственности за коллаборационную деятельность». По его словам, только среди хозяйств-членов ВАР на временно оккупированных территориях остается 113 юрлиц, десятая часть всего состава организации. Больше участников объединения осталось на ВОТ Херсонской области - 54 хозяйства, а также в Луганской (30), Запорожской (25), Донецкой и Харьковской - по 2.

Какие изменения предлагают эти законопроекты?

Кальницкий пояснил, что в настоящее время в Раде зарегистрированы поданные Кабмином законопроекты №7646 и №7647, уточняющие правовой режим на ВОТ относительно того, какая хозяйственная деятельность разрешена на временно оккупированных территориях. Проект закона №7646 предлагает признать разрешенными ряд видов хозяйственной деятельности, допускающих, в том числе, взаимодействие бизнеса с оккупационными администрациями.

меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина выплату и доставки пенсий, денежной помощи мероприятия, определенные Кодексом гражданской защиты Украины меры, предусмотренные Конвенцией о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта мероприятия, направленные на решение гуманитарных проблем, в частности медицинского обслуживания и предоставления медицинских услуг, социального обслуживания и предоставления социальных услуг деятельность по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами благотворительную деятельность, гуманитарную помощь предоставление жилищно-коммунальных услуг с учетом особенностей и ограничений, определенных субъектами властных полномочий, осуществляющих регулирование хозяйственной деятельности в данной сфере деятельность в области трубопроводного транспорта, нефтегазовой и угольной отрасли, других добывающих отраслях, на рынках электрической энергии и природного газа, в сфере энергетики, если при этом электрическая энергия, энергетические ресурсы и полезные ископаемые не транспортируются на территорию государства-агрессора образовательную деятельность, если при этом не осуществляется пропаганда с целью содействия осуществлению вооруженной агрессии против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины, избегание ответственности за осуществление государством-агрессором вооруженной агрессии против Украины меры, направленные на исполнение и отбывание уголовных наказаний, реализацию законных прав и интересов осужденных, лиц, взятых под стражу мероприятия, направленные на соблюдение требований ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, урановых объектов, источников ионизирующего излучения, мер радиационной защиты, защиты критической инфраструктуры и защитных гидротехнических сооружений, обслуживания таких объектов захоронение умерших охрану территорий и объектов природно-заповедного фонда деятельность банков, небанковских финансовых учреждений и других лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги, регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Национальный банк Украины, с учетом особенностей и ограничений, определенных Национальным банком Украины деятельность в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи с учетом особенностей и ограничений, определенных субъектами властных полномочий, осуществляющих регулирование хозяйственной деятельности в соответствующих сферах перевозка грузов и пассажиров деятельность в сфере сельскохозяйственного товаропроизводства деятельность в сфере производства товаров, выполнения работ и услуг, в частности в сфере торговли и общественного питания . Что планируется декриминализировать? (Приховати)

Эксперт ВАР уточняет, что очевиден факт невозможности в нынешних условиях осуществлять на ВОТ хозяйственную деятельность и никоим образом не коммуникировать с незаконными "администрациями". Назначенные россиянами админорганы требуют от предпринимателей становиться на их учет, получать разрешения на деятельность и всеми возможными средствами ограничивают деятельность украинского бизнеса по действующему законодательству Украины.

Кальницкий также подчеркнул, что указанные законопроекты признают разрешенными на ТОТ определенные виды деятельности, включая агропроизводство, но с сохранением основного условия: предприниматель не может передавать результаты такой деятельности в виде материальных ресурсов российской армии и незаконным вооруженным формированием, так как это преступление согласно ст. 111-2 УКУ.

"То есть ничего передавать вооруженным формированием незаконным администрациям нельзя. Это преступление и никто его не декриминализирует. Потому что иначе мы действительно не сможем отличить настоящего коллаборанта от субъекта хозяйственной деятельности, вынужденно оставшегося на временно оккупированных территориях", - объясняет Кальницкий.

Эксперт ВАР уточнил, что в Украине уже возбуждаются дела против подозреваемых в коллаборантстве сельхозпроизводителей по статье 111-2 УКУ, где есть субъективная составляющая в виде прямого умысла правонарушителя и наличие у него нанесения ущерба Украинскому государству. Также уже существуют нарушения уголовных производств в отношении аграриев по ч. 4 ст. 111-1 УКУ.

Пока законопроекты №7646 и №7647 направлены на рассмотрение профильного парламентского комитета и не прошли даже первое чтение в Раде, хотя были зарегистрированы в начале августа прошлого года. Таким образом, в условиях нынешнего законодательства аграриям на ВТО остается работать в условиях правовой неопределенности. с точки зрения юридических последствий своей деятельности и соблюдать основные правила: не поставляли свою продукцию оккупантам, не передавали им какие-либо материальные ресурсы, не оформлять разрешительную документацию в созданных РФ "админорганах" и не уплачивать какие-либо налоги и сборы в РФ или непризнанные образования. Сейчас не существует окончательного пошагового разъяснения по поводу каждого действия в хозяйственной деятельности, которые вправе или не вправе делать аграрии на ТОТ, и окончательно квалифицировать как преступление действия конкретных предпринимателей может только суд в установленном порядке.