Попытки РФ интегрировать оккупированные территории Украины вряд ли повлияют на ситуацию на фронте — разведка Британии

Российские военные официально включили временно оккупированные территории Украины в свой Южный военный округ, но это вряд ли будет иметь смысл.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что 3 февраля 2023 года российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что Донецкая и Луганская "народные республики", а также Запорожская и Херсонская области переходят под трехзвездочное командование со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону.

Это произошло после январского заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу, что военная экспансия будет включать создание "самодостаточных группировок войск" в Украине.



"Этот шаг подчеркивает, что российские военные, вероятно, стремятся интегрировать недавно оккупированную территорию в долгосрочную стратегическую позицию. Однако вряд ли это окажет немедленное влияние на кампанию: Россия сейчас разворачивает войска из всех российских военных округов, которыми командует специальный развернутый штаб". - говорится в сообщении.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявлял, что интенсивность боев на востоке Украины - попытка реализации задачи лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина по захвату восточных областей Украины.