Намагання РФ інтегрувати окуповані території України навряд чи вплине на ситуацію на фронті — розвідка Британії

Російські військові офіційно включили тимчасово окуповані території України до свого Південного військового округу, але це навряд чи матиме сенс.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що 3 лютого російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило, що Донецька та Луганська "народні республіки", а також Запорізька та Херсонська області переходять під тризіркове командування зі штаб-квартирою в Ростові-на-Дону.

Це відбулася після січневої заявив міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу про те, що військова експансія включатиме створення "самодостатніх угруповань військ" в Україні.

"Цей крок підкреслює, що російські військові, ймовірно, прагнуть інтегрувати нещодавно окуповану територію в довгострокову стратегічну позицію. Однак навряд чи це матиме негайний вплив на кампанію: Росія наразі розгортає війська з усіх російських військових округів, якими командує спеціальний розгорнутий штаб" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявляв, що інтенсивність боїв на сході України є спробою реалізації задачі лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна щодо захоплення східних областей України.