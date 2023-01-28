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Коллаборанты из Луганщины пытались устроиться в украинские госучреждения
Службы безопасности Украины предотвратила проникновение вражеских приспешников в местные органы государственной власти в приграничных регионах Украины и задержала двух бывших "должностных лиц", созданных рашистами "отделений пенсионного фонда ЛНР" в захваченных Сватовском и Белокуракинском районах Луганщины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что злоумышленники прибыли на подконтрольную украинским властям территорию, получив статус переселенцев с востока Украины.
Скрывая свое сотрудничество с врагом, один из них пытался устроиться в региональном подразделении Пенсионного фонда.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Другой коллаборант планировал войти в состав управления финансов одной из районных военных администраций вблизи границы с РФ.
В случае успешной реализации планов приспешники агрессора могли получить доступ к закрытой информации для дальнейшей передачи российским оккупантам.
Впрочем, контрразведчики СБУ своевременно уличили коллаборантов и задокументировали их преступные действия.
"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Материалы производства направлены в суд", - отмечают в СБУ.
Ранее СБУ предотвратила агентурное проникновение врага в органы государственной власти на северо-востоке Украины. В результате многоэтапной спецоперации в Сумах задержан агент ФСБ, получивший задачу от врага устроиться в Управление оборонной работы областной военной администрации.