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Преступность
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СБУ задержала бывшего беркутовца, который "сливал" боевые позиции ВСУ

СБУ задержала бывшего беркутовца, который "сливал" боевые позиции ВСУ

Служба безопасности задержала еще одного вражеского приспешника в ходе масштабных контрдиверсионных действий в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленником оказался бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут", который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что после 24 февраля прошлого года он начал по собственной инициативе собирать информацию о базировании и перемещении подразделений сил обороны в районах городов Горняк и Красногоровка.

Для этого объезжал местность и скрыто наблюдал за подразделениями украинских войск.

Собранные сведения передавал своей дочери, проживающей во временно оккупированном Севастополе, в виде текстовых сообщений в мессенджере.

Полученную информацию женщина "сливала" своему знакомому – участнику оккупационной группировки РФ на полуострове.

Фото 2 — СБУ задержала бывшего беркутовца, который "сливал" боевые позиции ВСУ
Фото 3 — СБУ задержала бывшего беркутовца, который "сливал" боевые позиции ВСУ

Разведывательные данные требовались врагу для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам.

Кроме того, приспешник агрессора предлагал знакомому дочери свою помощь в проведении диверсий против подразделений ВСУ.

Для этого он просил предоставить ему соответствующее вооружение и боеприпасы.

Фото 4 — СБУ задержала бывшего беркутовца, который "сливал" боевые позиции ВСУ

Во время задержания злоумышленника стражи порядка обнаружили мобильный телефон и символику террористической организации "ДНР".

Фото 5 — СБУ задержала бывшего беркутовца, который "сливал" боевые позиции ВСУ

"На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников разведывательно-подрывной деятельности Украины", - сообщили в СБУ.

Ранее СБУ задержала российского агента, пытавшегося устроиться в Сумскую областную военную администрацию.

Автор:
Светлана Манько