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Преступность
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СБУ разоблачила российского агента, готовившего ракетный удар по электроподстанциям

СБУ разоблачила российского агента, готовившего ракетный удар по электроподстанциям

Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе многоэтапной спецоперации в Кировоградской области. Приспешник агрессора собирал информацию о размещении подразделений Сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории региона.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в первую очередь злоумышленника интересовали локации местных объектов энергетики.

Также по указанию врага он должен был установить GPS-трекер у одной из трансформаторных подстанций в Кропивницком.

По сигналам "маячка" оккупанты хотели скорректировать ракетный удар по украинскому энергообъекту.

В случае успешной воздушной атаки захватчики планировали продлить серию обстрелов по территории областного центра, используя "наводки" агента ФСБ.

Фото 2 — СБУ разоблачила российского агента, готовившего ракетный удар по электроподстанциям

"Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали на попытке установки GPS-устройства вблизи городской электроподстанции", - отмечают правоохранители.

По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого спецслужба РФ завербовала после начала полномасштабного вторжения.

В поле зрения агрессора мужчина попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно обнародовал среди своего окружения.

Для сбора информации для ФСБ их агент выходил на местность и производил фото-, видеофиксацию украинских объектов.

Полученный "отчет" с электронными координатами передавал врагу через анонимные мессенджеры.

Во время осмотра места происшествия и обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили:

  • GPS-трекер с сим-картой мобильного оператора;
  • телефоны и компьютерная техника с перепиской с представителем ФСБ.
Фото 3 — СБУ разоблачила российского агента, готовившего ракетный удар по электроподстанциям

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ в Полтавской области. Злоумышленники пытались получить информацию об объектах критической инфраструктуры региона и подразделениях Сил обороны, задействованных в их защите.

Автор:
Светлана Манько